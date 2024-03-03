پیام تبریک شورای ائتلاف به مردم و منتخبان انتخابات ۱۱ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با صدور پیامی، ضمن قدردانی از حضور مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، به منتخبان تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

ملت شریف ایران

اکنون که مراحل رأی‌گیری و شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری کمابیش به پایان رسیده است جا دارد از همه کسانی که با حضور خود در پای صندوق‌های رأی موجب اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شدند سپاسگزاری شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲ چهار شرط «سلامت»، «امنیت»، «مشارکت» و «رقابت» را در انتخابات امسال مهم دانستند و اکنون می‌توان گفت که به فضل الهی و با همت مسوولان محترم و حضور مسئولانه مردم در رأی‌گیری و رقابت احزاب و افراد، می‌توان به تشکیل مجلسی انقلابی و کارآمد که خدمات مجلس یازدهم را ادامه دهد امیدوار بود.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی موفقیت در احراز مسوولیت نمایندگی را به همه منتخبان ملت و به‌ویژه به کسانی که با معرفی این شورا به مجلس راه یافته‌اند تبریک می‌گوید و از خداوند متعال برای ملت ایران در پرتو رهبری‌های مقام معظم رهبری و تلاش‌های قوای سه‌گانه، سعادت و بهروزی مسالت می‌کند.