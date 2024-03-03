به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، غرب جنین واقع در کرانه باختری شاهد اجرای عملیات مبارزان مقاومت فلسطین علیه یک موضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که مبارزان مقاومت فلسطین در کرانه باختری به سوی مرکز نظامی «سالم» واقع در غرب جنین آتش گشوده‌اند.

در نتیجه اجرای این عملیات مقاومتی از سوی مبارزان مقاومت فلسطین، آژیر هشدار در منطقه اجرای عملیات از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به صدا درآمد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز ضمن تأیید این خبر مدعی شد که این عملیات مقاومتی منجر به وقوع تلفات در میان صهیونیست‌ها نشده است.

همچنین این رسانه صهیونیستی از تلاش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی برای یافتن مجریان این عملیات خبر داد.

از سوی دیگر گردان «طولکرم» وابسته به گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که مبارزان این گردان موفق شده‌اند در برابر یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهر طولکرم واقع در کرانه باختری بایستند.

همچنین گردان طولکرم از وارد آوردن تلفات به نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف اردوگاه «نور شمس» خبر داد.