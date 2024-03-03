به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نخستوزیر قطر در سخنانی بیان کرد که جنایتهای رژیم صهیونیستی در حالی ادامه مییابد که جامعه بینالملل در توقف آن ناکام بوده است.
همچنین نخستوزیر قطر در این سخنان بر موضع کشورش مبنی بر دعوت به آتشبس در نوار غزه تاکید کرد.
محمد بن عبد الرحمن آل ثانی در ادامه این سخنان افزود: ما به تلاشهای خود در میانجیگری برای توقف تنش، مبادله اسرا میان ۲ طرف و دستیابی به آتشبس در غزه ادامه میدهیم.
این در حالی است که کمی پیشتر یک منبع وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: امکان رسیدن به توافق آتشبس در غزه طی یک تا دو روز آینده وجود دارد به ویژه اگر رژیم صهیونیستی با مطالبات طرف فلسطینی موافقت کند.
وی در ادامه گفتوگو با فرانس پرس تاکید کرد: امروز یکشنبه دور جدید مذاکرات آتشبس در قاهره آغاز خواهد شد.
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