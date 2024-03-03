مقاومت فلسطین «بئیری» و مقر فرماندهی نظامی «رعیم» را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با گذشت ۱۴۹ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی از یک سو و حملههای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از سوی دیگر، عملیاتهای گروههای مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
گردانهای «ابوعلی مصطفی» و گردانهای «المجاهدین» اعلام کردند که در عملیاتی مشترک موفق شدهاند شهرک صهیونیستی «بئیری» و مقر فرماندهی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در «رعیم» را هدف حمله موشکی قرار دهند.
علاوه بر این گردانهای ابوعلی مصطفی بیان کرد که مبارزان این گردانها نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب شهرک «الزیتون» شهر غزه با خمپاره سنگین هدف قرار دادهاند.
گردانهای «شهدا الاقصی» نیز از گرفتارکردن گروهی از پیادهنظام ارتش رژیم صهیونیستی در کمین مبارزان این گردانها در محور شهرک الزیتون شهر غزه خبر داد.
بر این اساس مبارزان گردانهای شهداالاقصی موفق شدهاند شماری از این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را با سلاح تیربار و بمبهای ضدنفر به هلاکت رسانده و شمار دیگری از آنان را نیز زخمی کنند.
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