به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرزهای لبنان و سرزمین‌های اشغالی همچنان شاهد تبادل آتش میان ۲ طرف است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱:۴۰ عصر امروز یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴ پس از رصد دقیق، گروهی از نظامیان صهیونیست را در برابر روستای الوزانی با تسلیحات مناسب هدف قرار دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام رزمندگان مقاومت اسلامی، نظامیان دشمن را به شلیک گلوله‌های دودزا برای پوشش عملیات انتقال کشته‌ها و زخمی‌ها از موقعیت هدف قرارگرفته با بالگرد، وا داشت.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که گروهی از نظامیان ارتش این رژیم در منطقه اشغالی «معیان باروخ» واقع در اصبع الجلیل با موشک ضدزره هدف قرار داده شده‌اند.

علاوه بر این یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در الجلیل غربی از سمت لبنان هدف گرفته شده است.

همچنین از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک الخیام واقع در بخش شرقی مرزهای جنوبی لبنان را با بمب‌های فسفری و گلوله‌های توپخانه مورد هجوم قرار داد.