به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت در سال ۱۴۰۱ برای پرداخت به موقع سود سهام عدالت تلاش کرده است و همواره تلاش کرده تا سود سهام عدالت را زودتر از زمان دولت‌های قبل پرداخت کند. بر این اساس سازمان بورس اعلام کرده است، با توجه به دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به منظور پرداخت به موقع مرحله دوم سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش‌ها بر این است تا هفته پایانی اسفند ماه سال جاری پرداخت شود.

هر گونه پیامک واریز سود سهام عدالت جعلی و کلاهبرداری است

سازمان خصوصی سازی نیز اعلام کرده است که انتشار برخی اخبار نادرست توسط برخی افراد برای مقاصد کلاهبرداری و اخاذی از مردم از طریق انتشار در شبکه‌های مجازی و یا پیامک تلفنی و ارسال لینک سایت‌های جعلی و منتسب به نام سازمان خصوصی سازی با سرشناسه های مختلف در خصوص موضوع سهام عدالت جعلی است و هرگونه واگذاری سهام عدالت پس از تصویب سبد سهام در هیأت وزیران و تصویب سازوکار واگذاری از جمله تعیین اولویت‌های مشمولین در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی انجام خواهد شد و آخرین تصمیمات در این خصوص از طریق سایت سازمان به نشان www.ipo.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین اطلاع‌رسانی در خصوص زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت نیز تنها از طریق سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.sahamedalat.ir و سایت سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir انجام خواهد شد.