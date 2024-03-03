به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه به وقت محلی، در نشست هیأت‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر، ضمن تبریک به دولت الجزایر برای برگزاری موفق هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با اشاره به روابط خوب سیاسی و اشتراکات فرهنگی و دینی دو کشور، بر ارتقای بیش از پیش سطح روابط اقتصادی و تجاری دوکشور تاکید کرد.

رئیس جمهور، الجزایر را کشوری پیشرو در مبارزه و مقابله با سلطه‌طلبی و استعمارگری دانست و به مقام شهدای استقلال این کشور ادای احترام کرد و افزود: سیاست منطقه‌ای الجزایر در راستای ارتقای صلح و امنیت منطقه است و ما این سیاست را مثبت می‌دانیم.

رئیسی در ادامه به پیشرفت‌های قابل توجه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و حرکت از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت داشتن تولیدات متنوع و با کیفیت صنعتی، کشاورزی و دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه اقتصادی زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های متقابل در زمینه‌های انرژی، فنی، مهندسی، صنعتی، پتروشیمی و مالی است. امیدوارم این سفر نقطه عطفی در گشایش دریچه‌های جدید برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به نگاه مشترک ایران و الجزایر در مسائل مختلف منطقه‌ای به ویژه مبارزه با تروریسم، توسعه روابط تهران-الجزیره را زمینه تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی فیمابین دانست.

رئیسی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته درباره تشکیل صندوق مشترک مالی برای حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات در بخش‌های مختلف علم و فناوری، انرژی و پتروشیمی با الجزایر پیشنهاد کرد دو کشور برای تولید مشترک محصولات به خصوص در حوزه دانش‌بنیان همکاری کنند.

«عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر نیز در این نشست ضمن تشکر از حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، به توافقات صورت گرفته در ملاقات خصوصی با دکتر رئیسی در زمینه تقویت روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و همچنین افزایش مبادلات تجاری و مالی اشاره و بر فعال شدن کمیسیون مشترک دو کشور تاکید کرد.

رئیس جمهور الجزایر همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود تحریم‌های گسترده پیشرفت‌های چشمگیر و قابل توجهی داشته است، بر علاقمندی کشورش برای توسعه روابط در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.