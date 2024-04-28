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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۶

سه فیلم جدید در راه اکران/قرارداد «تاوان»،«نیلگون» و«قلهک» ثبت شد

سه فیلم جدید در راه اکران/قرارداد «تاوان»،«نیلگون» و«قلهک» ثبت شد

قرارداد اکران و سرگروهی سه فیلم «تاوان»، «نیلگون» و «قلهک» در جلسه شورای صنفی نمایش ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۹ اردیبهشت در خانه سینما برگزار شد. شورا بعد از بررسی درخواست‌ها و موارد مطرح شده، قرارداد سه فیلم را به شرح زیر ثبت کرد:

فیلم سینمایی «تاوان» به کارگردانی رامین سهراب زاده و تهیه کنندگی محسن صرافی به سرگروهی پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز

فیلم سینمایی «نیلگون» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی ایرج محمدی با پخش «رسانه فیلمسازان مولود» به سرگروهی سینما فرهنگ

فیلم سینمایی «قلهک» به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی شایسته با پخش «هدایت فیلم» به سرگروهی پردیس سینمایی ملت

همچنین مقرر شد اکران فیلم‌های سینمایی «تاوان» و «نیلگون» از ۱۹ اردیبهشت در سینماهای سراسر کشور آغاز شود.

کد مطلب 6091224
آروین موذن زاده

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