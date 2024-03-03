مسوولان مصمم به ایران و الجزایر مصمم به توسعه روابط اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست مطبوعاتی مشترک با «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر، ضمن تبریک برگزاری موفق هفتمین اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز به دولت این کشور، روابط ایران و الجزایر را فراتر از روابط سیاسی و برآمده از پیوندهای عمیق دینی، فرهنگی و تمدنی دانست.

رئیسی در ادامه با ادای احترام به مقام شهدای مبارزه با استعمار الجزایر گفت: برای همه مجاهدان شهیدی که با استقامت، بردباری و وفاداری به اسلام و وطن در مقابل استعمارگران ایستادگی کردند، احترام قائلیم و به ارواح پاک آنان درود می‌فرستیم.

رئیسی با اشاره به مواضع مشترک سیاسی ایران و الجزایر به ویژه در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و ضدیت با جنایتگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی، گفت: آنچه امروز در غزه می‌گذرد نسل‌کشی و جنایت جنگی است و ریشه این جنایت به تاریخ ۷۵ ساله اشغالگری صهیونیست‌ها باز می‌گردد.

رئیس جمهور با تمجید از مقاومت ستودنی مردان و زنان فلسطینی، حمایت سیاسی، مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای آمریکا از جنایتگری صهیونیست‌ها را از مقاطع ننگین تاریخ بشری دانست و ضمن انتقاد از انفعال و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر گفت: امروز دست آمریکا و برخی کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی به خون مردم بی‌گناه و مظلوم غزه آلوده است.

رئیسی با ابراز تأسف عمیق از ادامه روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی به رغم تداوم اقدامات جنایت‌کارانه علیه مردم مظلوم غزه گفت: قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با این رژیم از جمله عواملی است که در مقابل جنایتکاری این رژیم بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما به پیروزی قطعی مردم فلسطین و شکست قطعی رژیم صهیونیستی و حامیانش یقین داریم، از مواضع رئیس جمهور الجزایر در تلاش برای محکومیت رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی تقدیر کرد و افزود: دادگاه بین‌المللی باید هر چه سریع‌تر با صدور حکم محکومیت قاطع، توقف سریع بمباران‌ها، پایان اشغالگری و مجازات و محاکمه صهیونیست‌ها و حامیان این رژیم را محقق کند.

رئیسی تاکید کرد: دفاع از مردم مظلوم فلسطین از اصول تغییر ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، ما هیچ‌گاه در حمایت از حقوق مردم فلسطین تردید نداشته‌ایم و راهکار احقاق حقوق حقه فلسطینیان را مراجعه به آرای مردم فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی می‌دانیم.

رئیس جمهور در ادامه به مذاکرات صورت گرفته در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان عالی ایران و الجزایر مصمم به توسعه روابط اقتصادی و تجاری در کنار توسعه روابط سیاسی هستند و ظرفیت‌های بسیار خوب دو کشور زمینه‌ای مناسب برای ارتقای سطح روابط اقتصادی است.

رئیسی با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد برای انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف با کشور الجزایر اعلام آمادگی کرد و افزود: امیدواریم این سفر زمینه‌ساز برداشتن گام‌های بلند مسؤولان دو کشور در توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد.

رئیسی همچنین ضمن اعلام حمایت از مواضع دولت الجزایر در راستای استقرار صلح و ثبات و امنیت در منطقه گفت: بی‌تردید اگر بیگانگان در منطقه دخالت نکنند، امنیت و صلح و ثبات به دست مسئولان عالی کشورهای منطقه رقم خواهد خورد.