به گزارش خبرنگار مهر، طی آئینی که ظهر چهارشنبه همزمان با نکوداشت مقام حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) با حضور نماینده ولی فقیه در فارس، استان فارس و شهردار شیراز، رئیس شورای شهر شیراز، فرمانده سپاه فجر، تولیت حرم احمد ابن موسی شاهچراغ در شبستان حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد از سند راهبردی «شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)» رونمایی و در خصوص سرفصل‌ها و ساحت‌های آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قرار است است این سند که فلسفه تدوین آن بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ به شیراز و نامگذاری این شهر به سومین حرم اهل بیت است مبنای تحولات فرهنگی سیاسی اجتماعی قضائی و … در استان و شیراز و تراز نمودن شیراز با عنوان سومین حرم اهل بیت شود.

پیش‌نویس اولیه سند راهبردی «شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)» توسط شورای سیاستگذاری استان فارس در ۱۴ ساحت معرفت دینی مردم شیراز، رفتار و تقدسات دینی، فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت، تعاملات اقتصادی، حضور در عرصه‌های سیاسی، نظام مدیریت شهری و دستگاه‌های اداری، معماری شهرسازی مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی، حفظ محیط زیست، طبیعت، آب و هوای سالم، سلامت شخصی بهداشت عمومی و نظام پزشکی، ورزش، تفریحات و گردشگری، تبلیغات شهری، رسانه‌های عمومی و فضای مجازی، هنر و ادبیات، مسائل قضائی، امنیتی و پدافند غیرعامل تدوین شده است.