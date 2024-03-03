به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، براساس گزارش منابع عبری زبان؛ اکثریت اسراییلی‌ها ماندن نتانیاهو در قدرت را علت طولانی شدن جنگ می‌دانند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که بر اساس آن، ۵۳ درصد اسراییلی‌ها گفته‌اند بقای سیاسی نتانیاهو، علت اصلی طولانی کردن جنگ در غزه است.

همزمان مرزهای لبنان و سرزمین‌های اشغالی همچنان شاهد تبادل آتش میان ۲ طرف است. اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱:۴۰ عصر امروز یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴ پس از رصد دقیق، گروهی از نظامیان صهیونیست را در برابر روستای الوزانی با تسلیحات مناسب هدف قرار دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام رزمندگان مقاومت اسلامی، نظامیان دشمن را به شلیک گلوله‌های دودزا برای پوشش عملیات انتقال کشته‌ها و زخمی‌ها از موقعیت هدف قرارگرفته با بالگرد، وا داشت.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که گروهی از نظامیان ارتش این رژیم در منطقه اشغالی «معیان باروخ» واقع در اصبع الجلیل با موشک ضدزره هدف قرار داده شده‌اند.

علاوه بر این یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در الجلیل غربی از سمت لبنان هدف گرفته شده است.

همچنین از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک الخیام واقع در بخش شرقی مرزهای جنوبی لبنان را با بمب‌های فسفری و گلوله‌های توپخانه مورد هجوم قرار داد.

حزب‌الله لبنان هم اعلام کرد که برای اعلام حمایت از ملت و مقاومت فلسطین، تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «المطله» هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان اعلام کرد که یکی از پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب‌الله در خصوص این عملیات آمده است: در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۲۰ ظهر امروز یکشنبه (به وقت محلی) تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «المطله» با سلاح مستقیم و با دقت هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان قبل از این حمله، دو پایگاه «جل العلام» و «دبورانیت» رژیم اشغالگر را با موشک‌های برکان هدف قرار داده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی هم در پاسخ به این حمله منطقه الحمامص در اطراف شهرک الخیام واقع در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.

از سوی دیگر، یک منبع وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: امکان رسیدن به توافق آتش بس در غزه طی یک تا دو روز آینده وجود دارد به ویژه اگر رژیم صهیونیستی با مطالبات طرف فلسطینی موافقت کند.

وی در ادامه گفت و گو با فرانس پرس تاکید کرد: امروز یکشنبه دور جدید مذاکرات آتش بس در قاهره آغاز خواهد شد و مسیر برای رسیدن به توافق طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده وجود دارد.

این در حالی است که صبح امروز منابع مصری از ورود هیأت جنبش حماس به قاهره به ریاست خلیل الحیه از مقامات ارشد این جنبش خبر داده بودند.

پس از آن نیز هیأت هایی از مقامات قطر و آمریکا وارد قاهره شدند. بنابر اعلام منابع عبری در این دور از مذاکرات هیأت اسراییلی حضور نخواهد داشت.