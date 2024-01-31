به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که ۲ عملیات جدید را علیه ارتش رژیم صهیونیستی به انجام رسانده است.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۵۰ عصر امروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ ساختمانی را در شهرک المطله که نظامیان دشمن در داخل آن موضع گرفته بودند با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.

در بیانیه دیگر حزب‌الله لبنان آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱:۳۵ عصر امروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ یک تانک مرکاوا را در موضع بیاض بلیدا با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که ۸ موشک از جنوب لبنان به سوی منطقه‌های پیرامونی «کریات شمونه» در «اصبع الجلیل» شلیک شده است.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «مجدلزون»، «الخیام» و «طیرحرفا» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

علاوه بر این شهرک «کفرکلا» در جنوب لبنان نیز از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با گلوله‌های ممنوعه فسفری هدف گرفته شد.

اطراف شهرک «مارون الراس» در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.