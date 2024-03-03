به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان اعلام کرد که یکی از پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب‌الله در خصوص این عملیات آمده است: در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۲۰ ظهر امروز یکشنبه (به وقت محلی) تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه «المطله» با سلاح مستقیم و با دقت هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان قبل از این حمله، دو پایگاه «جل العلام» و «دبورانیت» رژیم اشغالگر را با موشک‌های برکان هدف قرار داده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی هم در پاسخ به این حمله منطقه الحمامص در اطراف شهرک الخیام واقع در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.