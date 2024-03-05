  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۴

بازداشت گسترده اسرای آزاد شده فلسطینی در کرانه باختری

بازداشت گسترده اسرای آزاد شده فلسطینی در کرانه باختری

نظامیان صهیونیست همزمان با تشدید حمله‌های خود علیه بخش‌های مختلف نوار غزه به صورت گسترده به شهرهای سراسر کرانه باختری یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که نظامیان صهیونیست به خیابان السلام واقع در شهر الخلیل حمله کردند.

این حمله‌های عناصر صهیونیست بخش‌های مختلف غرب جنین را از جمله یعبد، کفیرت، کفر کود و برقین دربرگرفت.

حمله‌های نظامیان صهیونیست به کرانه باختری با بازداشت گسترده اسرای فلسطینی که از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده اند همراه بوده است.

بخش‌های اطراف شهر طولکرم نیز شاهد حمله نظامیان صهیونیست به همراه تجهیزات جنگی آن‌ها بوده است.

اشغالگران به منطقه اللبن الشرقی واقع در جنوب نابلس نیز حمله کرده و خانه‌های فلسطینی‌ها را تفتیش کردند.

به نظر می‌رسد ارتش رژیم صهیونیستی از طریق چنین اقداماتی تلاش می‌کند تعداد اسرای فلسطینی در زندان‌های خود را افزایش دهد.

کد مطلب 6046516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها