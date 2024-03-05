بازداشت گسترده اسرای آزاد شده فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که نظامیان صهیونیست به خیابان السلام واقع در شهر الخلیل حمله کردند.

این حمله‌های عناصر صهیونیست بخش‌های مختلف غرب جنین را از جمله یعبد، کفیرت، کفر کود و برقین دربرگرفت.

حمله‌های نظامیان صهیونیست به کرانه باختری با بازداشت گسترده اسرای فلسطینی که از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده اند همراه بوده است.

بخش‌های اطراف شهر طولکرم نیز شاهد حمله نظامیان صهیونیست به همراه تجهیزات جنگی آن‌ها بوده است.

اشغالگران به منطقه اللبن الشرقی واقع در جنوب نابلس نیز حمله کرده و خانه‌های فلسطینی‌ها را تفتیش کردند.

به نظر می‌رسد ارتش رژیم صهیونیستی از طریق چنین اقداماتی تلاش می‌کند تعداد اسرای فلسطینی در زندان‌های خود را افزایش دهد.