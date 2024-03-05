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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۷

هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

نیروهای مقاومت فلسطین مستقر در کرانه باختری در برابر حمله‌های روزانه ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه در آستانه حلول ماه مبارک رمضان وارد عمل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که نیروهای مقاومت، عناصر صهیونیست را در جریان یورش به منطقه کفردان واقع در غرب جنین هدف قرار دادند.

درگیری‌های شدیدی نیز میان نیروهای مقاومت و عناصر صهیونیست حین یورش آن‌ها به اردوگاه عقبه جبر واقع در اریحا گزارش شده است.

نیروهای مقاومت این عناصر را در منطقه شقیر واقع در کفردان گلوله باران کردند.

عناصر متجاوز در جریان حمله به منطقه برقین واقع در جنین نیز مورد هدف نیروهای مقاومت در این منطقه قرار گرفتند.

گردان جنین وابسته به سرایا القدس اعلام کرد نیروهای فلسطینی که نظامیان صهیونیست را با شلیک گسترده گلوله و پرتاب نارنجک در روستای کفردان هدف قرار دادند.

کد مطلب 6046523

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