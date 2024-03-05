به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مسوول بخش پرستاری درمانگاه شفای غزه تاکید کرد که شهروندان فلسطینی بر اثر شدت گرسنگی و عدم دریافت مواد غذایی جان می‌دهند.

وی افزود: دیدن این میزان از قربانیان بر اثر گرسنگی و قحطی بی سابقه است.

این مسوول درمانگاه شفای غزه تصریح کرد: کمبود سوخت باعث شده بسیاری از خدمات پزشکی در این درمانگاه ارائه نشود.

خبرنگار شبکه فلسطین الیوم گزارش داده بود که نزدیک به ۳۲ مرکز پزشکی و درمانی در شمال نوار غزه تعطیل شده اند.

بیمارستان غزه نیز اعلام کرده است که در جریان حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه منطقه جنوب شرق خان یونس تاکنون ۲۵ شهید به این بیمارستان منتقل شده اند.

صهیونیست‌ها طی هفته‌های اخیر از ورود مواد غذایی به نوار غزه جلوگیری کرده‌اند؛ امری که موجب تشدید بحران گرسنگی در این باریکه شده است.