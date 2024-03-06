به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مسوول رژیم صهیونیستی اعلام کرد که خسارت‌های این رژیم در نتیجه جنگ غزه ۶ برابر خسارت‌های جنگ ۳۳ روزه لبنان است.

سایت خبری والا رژیم صهیونیستی وابسته به منابع امنیتی به نقل از «شای آهارونویچ» مدیر کل رژیم صهیونیستی با اعلام این مطلب تاکید کرد: حدود ۷۰۰ هزار درخواست برای جبران خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از جنگ داشتیم که نیم میلیون درخواست پذیرفته شده است، ما تاکنون با چنین اوضاعی مواجه نشده بودیم و کادر اداره مالیات پاسخگوی این مطالبات نیست.

آهارونویچ در عین حال آماری دقیق از حجم خسارت‌های پیش‌بینی شده یا حجم واقعی خسارت‌های این رژیم در نتیجه جنگ لبنان ارائه نکرد، اما بنابر اطلاعیه‌های قبلی کابینه رژیم صهیونیستی به نظر می‌رسد مجموع خسارت‌های این رژیم در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار درخواست خسارت بوده است.

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که مجموع هزینه‌های ناشی از جنگ لبنان ۲.۸ میلیارد دلار بوده است.

آهارونویچ پیش از این نیز در پذیره‌نویسی عمومی بورس رژیم صهیونیستی گفته بود که جنگ غزه تهدیدی بسیار پیچیده به شمار می‌رود و ما چنین اوضاع پیچیده‌ای را تاکنون مشاهده نکرده بودیم.

رژیم ۲۰۲۳ جنگ ویرانگری را ضد نوار غزه به راه انداخته که در نتیجه آن بالغ بر ۱۰۰ هزار فلسطینی شهید یا زخمی شده و بسیاری از منازل مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی غزه تخریب شده و اوضاع انسانی این منطقه در نتیجه قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره صهیونیست‌ها فاجعه‌بار گزارش شده است.