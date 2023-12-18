آسیب ۵۱ میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی از جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، در سایه ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه انتظار می‌رود رکود اقتصادی این رژیم در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی بر اساس آمارهای رسمی تل‌آویو افزایش پیدا کند. این موضوع سبب خواهد شد تولید ناخالص داخلی در سرزمین‌های اشغالی از رقم ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد.

آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار سرزمین‌های اشغالی نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی این رژیم در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به میزان دو و نیم درصد بود که این اتفاق در نتیجه تنش‌های سیاسی بود که رژیم صهیونیستی در این مدت شاهد آن بود.

در همین رابطه مجله مالی کلکالسیت رژیم صهیونیستی گزارش داد که بر اساس آمار اولیه وزارت امور مالی رژیم صهیونیستی، هزینه جنگ در غزه برای تل‌آویو بالغ بر ۲۰۰ میلیارد شیکل (معادل ۵۱ میلیارد دلار) خواهد بود.

این آمارها نشان می‌دهد هزینه این جنگ حدود ۱۰ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی در سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.

زیان زوانه کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و مشاور سابق صندوق بین‌المللی پول معتقد است که افت رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در نتیجه تجاوز به نوار غزه صورت گرفته، چرا که ارتش بالغ بر ۴۰۰ هزار تن از نیروهای ذخیره را برای مشارکت در جنگ فراخوانده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید که این تعداد بالا از فعالان و کارمندان در بخش‌های خصوصی و دولتی بوده و بسیاری از این افراد در بخش‌های فناوری فعالیت می‌کردند که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌رود.

زوانه به توقف تقریباً کامل فعالیت‌های گردشگری در سرزمین‌های اشغالی نیز اشاره و تاکید کرد که این کاهش بالغ بر ۹۰ درصد است که تاثیرات منفی زیادی بر خدمات نزدیک به این بخش نظیر حمل و نقل و خدمات و فعالیت‌های تفریحی دارد.

این کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی علاوه بر متضرر شدن رژیم صهیونیستی در بخش‌های تکنولوژی و گردشگری، به توقف سرمایه‌گذاری‌های مختلف در نتیجه حمله به غزه اشاره و تاکید کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از افول در نتیجه فضای بی‌اعتمادی به وجود آمده از اوضاع شکننده سیاسی و اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر با کاهش مواجه شده و بخش‌های ساخت و ساز را نیز درگیر کرده است.

زوانه می‌افزاید که این هزینه‌های غیرمستقیم علاوه بر هزینه‌های مستقیم جنگ است که شامل تامین مهمات و خودروهای زرهی و تانک‌ها بعد از انهدام آنها به دست عناصر مقاومت و تامین حقوق و دستمزد برای صدها هزار نفر از نیروهای ذخیره و جبران غرامت‌های ناشی از تلفات و زخمی شدن نظامیان در طول جنگ می‌شود.

الجزیره در پایان این گزارش تاکید می‌کند که هزینه‌های مذکور، برآورده‌های نسبی به شمار می‌رود که هر اندازه که مدت جنگ طولانی شود، دامنه آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

روزنامه صهیونیستی «تایمز آف اسرائیل» پیش از این گفته بود که کمیسیون امور مالی کنیست رژیم صهیونیستی با افزایش بودجه ۷ میلیارد دلاری علاوه بر بودجه کلی سال ۲۰۲۳ برای تامین هزینه‌های ناشی از جنگ غزه موافقت کرده است.