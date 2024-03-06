نماینده پارلمان لبنان:سفر فرستاده آمریکا نکته جدیدی برای ما نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «قاسم هاشم» نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد که سفر «عاموس هوکشتاین» فرستاده آمریکا به لبنان و دیدار با مسوولان این کشور چیز جدیدی در بر نداشته است.

وی افزود: این نشست‌ها و دیدارها ایده‌های مشخصی را در خصوص توقف جنگ در نوار غزه ارائه نداد.

هاشم بیان کرد: مسوولان لبنانی پیشتر به فرستاده آمریکا تاکید کرده بودند که ثبات در منطقه در گرو توقف نسل کشی در فلسطین است. این در حالی است که لبنان نیز در معرض تجاوزات آشکار اسراییل قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: هدف هیات آمریکایی اطمینان بخشی به اسراییل و شهرک نشینان صهیونیست برای بازگشت به شهرک‌های خود است بدون آنکه به دنبال آغاز مذاکرات درباره قطعنامه ۱۷۰۱ و متعهد کردن تل آویو به اجرای آن باشد.

هاشم تصریح کرد: رژیم صهیونیستی طی ۱۸ سال از تصویب این قطعنامه تا به امروز به مفاد آن پایبند نبوده است. این رژیم باید از خاک اشغال شده لبنان مانند مزارع شبعا، کفر شوبا و الغجر عقب نشینی کرده و دست از تجاوز به حاکمیت این کشور بردارد.

پیش از این روسیا الیوم گزارش داده بود که عاموس هوکشتاین، میانجی آمریکایی با هدف برقراری آتش بس و حل و فصل مناقشه مرزی لبنان با تل آویو به این کشور سفر می‌کند.

بر پایه این گزارش، فرستاده ویژه آمریکا به لبنان در ادامه ماموریت خود برای کاهش تنش‌ها میان لبنان و رژیم صهیونیستی پس از دیدار با نبیه بری، رییس پارلمان بر ضرورت تلاش‌ها برای کاهش بحران و تنش در مرزهای جنوبی لبنان با اراضی اشغالی تاکید کرد.