به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان تصاویر هدف قرار دادن یگان پیادهنظام ارتش رژیم صهیونیستی و تجهیزات رزمی آنها را در شمال سرزمینهای اشغالی مقابل منطقه «الوزّانی» در جنوب لبنان هدف قرار داد.
در این تصاویر مشاهده میشود که نیروها و تجهیزات هدف قرار گرفته هنگام اعزام برای انجام مأموریت در منطقه الوزانی بهدقت زیر نظر رزمندگان حزب الله قرار دارند.
در بخش دیگری از ویدئو تصاویری از نظامیان اشغالگر دیده میشوند که از ترس حملات حزب الله پا به فرار میگذارند.
همچنین مشاهده میشود که ارتش رژیم صهیونیستی برای تخلیه زخمیهای خود از محل هدف قرار گرفته، گلولههای دودزا در منطقه شلیک کرده است.
نظر شما