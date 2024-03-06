فلسفه وجودی پلیس نامحسوس برخورد با تخلفات رانندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، در خصوص فلسفه به وجود آمدن پلیس نامحسوس، اظهار داشت: فلسفه وجودی پلیس نامحسوس، برخورد با تمامی تخلفات رانندگان حتی در سطح معابر درون شهری است.

وی افزود: برخی از رانندگان قانون گریز هستند و تخلفاتی چون سرعت‌های غیر مجاز، سبقت، حرکات مخاطره‌آمیز و…، که را به دور از چشمان پلیس انجام می‌دهند پلیس نامحسوس با این تخلفات برخورد می‌کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: در ابتدای دهه ۸۰ پلیس نامحسوس تشکیل شد و به جشن ۲۰ سالگی پلیس نامحسوس را باید بگیریم.

سرهنگ کشیر افزود: پلیس نامحسوس به غیر از اینکه با تخلفات مخاطره‌آمیز در بزرگراه‌ها برخورد دارد در داخل شهر نیز اقدامات را به خوبی انجام می‌دهد و با دیگر تخلفات نیز برخورد می‌کند. در تخلفات مخاطره‌آمیز مانند سرعت و سبقت‌های غیر مجاز، حرکات مارپیچ، لایی کشی و…، راننده هم با جان خود و هم با جان دیگر شهروندان بازی می‌کند و آن را به شدت به خطر می‌اندازد.

وی گفت: رانندگانی که تخلفاتی را انجام می‌دهند برای آنان مثلاً پیامک عبور از چراغ قرمز، عدم استفاده از کلاه ایمنی، تک چرخ زدن با موتورسیکلت و…، ارسال می‌شود که پلیس این تخلفات را دیده و یا به صورت مکانیزه این تخلفات ثبت شده است.

وی افزود: پلیس با تخلفات ساکن نیز به شدت برخورد می‌کند. پلیس با کسانی که خودروی خود را در پیاده رو پارک می‌کنند و یا موتورسیکلت سوارانی که داخل پیاده رو تردد کرده و از کلاه ایمنی خود استفاده نمی‌کنند به جد برخورد می‌کند. البته پلیس به هیچ عنوان دنبال اعمال قانون نیست. پلیس می‌خواهد آحاد جامعه به آن درجه از فرهنگ ترافیک برسند که اگر در راهی حرکت می‌کنند بدون آنکه پلیس در آن محل نباشد، تخلف نکنند.

سرهنگ کشیر گفت: همچنین در خصوص بحث برخورد با تخلفات، پلیس‌های افتخاری نیز به پلیس کمک می‌کنند.