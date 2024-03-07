آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فرقانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با دستور دادستانی خسروشاه طی اجرای احکام موضوع تبصره دو ماده ۱۰ در اراضی کشاورزی خسروشاه شهرستان تبریز ،۱۵۰ مورد تغییر کاربری اراضی تخریب، قلع وقمع و اعاده به وضع سابق شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با بیان اینکه به منظور حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات داخلی، از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان تبریز جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: اراضی کشاورزی به عنوان ثروت و امانت جامعه برای نسل‌های آتی است و کسانی که از این ثروت و هدیه الهی استفاده می‌کنند، همواره موظف‌اند از آن به طور صحیح بهره‌برداری و در حفظ و حراست از آن تلاش کنند.

فرقانی با اشاره به اینکه تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تصریح کرد: هرگونه تصرف و ساخت وسازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه اراضی کشاورزی بستر تولید غذای شهروندان است، تاکید کرد: برای حفظ اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مردم این روند در طول سال با جدیت ادامه دارد و گامی برای حفظ قدرت تولید و نیز مبارزه با سودجویان و زمین خواران است.

وی اضافه کرد: صدور مجوز یا پروانه ساخت وساز در اراضی کشاورزی و نیز واگذاری خدمات زیربنایی توسط دیگر نهادها بدون استعلام و دریافت مجوز از جهادکشاورزی ممنوع است و افراد و دستگاه‌های متخلف طبق قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان تبریز درخاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: خودروهای گشت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تبریز با بررسی مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی و نیز گزارش‌های دریافتی از سامانه ۱۳۱، مزارع و باغ‌ها را رصد می‌کنند و با هرگونه اقدام غیرمجاز برابر قانون برخورد خواهند کرد.