اردوی راهیان نور و پیشرفت دانش آموزان کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی پیشرفت و امید ویژه دانش آموزان سمپاد از سراسر کشور توسط سازمان بسیج دانش آموزی، مدارس سمپاد و هوا فضای سپاه آغاز شد.

این اردو شامگاه چهارشنبه ۱۶ اسفند با پرواز از فرودگاه مهرآباد به خوزستان آغاز شد. این پرواز بیش از ۳ ساعت تأخیر داشت که دلیل آن را انتظار برای رسیدن دانش آموزان چهارمحال بختیاری به فرودگاه مهرآباد اعلام کردند.

دانش آموزان در این اردو طی سه روز از پایگاه پهبادی، نمایشگاه هوافضا در یادمان بیت المقدس، یادمان هویزه، بندرماهشهر، نهرخین و یادمان شلمچه بازدید خواهند کرد.

سردار بختیاری خلبان این پرواز در گفت و گو با خبرنگار گفت: نوجوانانی در این اردو حضور دارند که منطق جنگی را ندیده‌اند. این اردوها باعث می‌شود نوجوانان با جنگ آشنا شوند و بفهمند این مملکت با چنگ و دندان حفظ شده است.

وی افزود: این هواپیما که دانش آموزان با آن به خوزستان سفر می‌کنند هواپیما ایلوشین ۷۶ است. مهندسان ما منبع آبی در این هواپیما قرار داده‌اند که می‌تواند ۴۰ تن آب را در عرض چند ثانیه تخلیه کند. کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان که دچار حریق شده بودند از کمک خواستند و توانستیم به آنها کمک کنیم و آتش مناطق آتش گرفته را مهار کنیم‌.

سردار بختیاری با بیان اینکه هواپیمای فیلم به وقت شام از همین نوع هواپیما است، گفت: فیلم به وقت شام، فیلمی واقعی است و در آن بخشی از جنایت‌های داعش به تصویر کشیده شده است. یکی از برنامه‌های داعش این بود که داخل ایران بشوند و آن را تجزیه کنند اما الحمدالله موفق نشدند و کشورمان از این گزند هم محفوظ ماند.

دانش آموزان، مربیان و اصحاب رسانه حاضر در این اردو پس از رسیدن به خوزستان در اردوگاه گل نرگس مستقر شدند.