به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ارتش صهیونیستی ناچار به استفاده از تانکهای قدیمی در غزه شده است. رسانههای عبری زبان اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در هفتهها و ماههای اخیر در پی ضربات سختی که از مقاومت در نوار غزه دریافت کرده، ناچار به استفاده از تانکهای قدیمی شده است.
این رسانهها تاکید کردند که ارتش به سبب عملیات نظامی پیچیده در مرزهای شمالی و جنوبی، با کمبود مهمات مواجه است.
روزنامه عبری زبان معاریو نیز بیان کرد که با ورود به ماه ششم جنگ، ظاهراً ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب و حتی شمال سردرگم شده است.
این روزنامه اشاره کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر در شبکه تونلهای بی انتهای حماس در خان یونس، متحمل شکستی آرام و تدریجی شده است.
ساعاتی پیش نیز اعلام شد که گردانهای مجاهدین فلسطینی نیروهای اشغالگر را در شرق جبالیا هدف قرار دادند. در همین ارتباط گردانهای مجاهدین اعلام کردند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در شرق جبالیا در نوار غزه با راکتهای کوتاه برد هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به آنها وارد کرده است.
در مناطق اشغالی هم، «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دانشآموزان اسرائیلی را تشویق به حمل سلاح کرد.
یواو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از دانشآموزان اسرائیلی خواسته در دستی سلاح (برای کشتار فلسطینیان) داشته باشند و در دست دیگرشان کتاب.
تشویق گالانت به در دست گرفتن سلاح توسط دانش آموزان میتواند نمونه بارز تشویق به خشونت به شمار رود.
این در حالی است که عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرده است که اکنون شاهد فشارهای بینالمللی به سبب گرسنگی در نوار غزه هستیم.
غازی حمد در گفتگو با الجزیره خواستار اعمال فشار بیشتر بر رژیم صهیونیستی برای ورود کمکهای بشردوستانه بیشتر به نوار غزه چه از طریق خشکی و چه از طریق دریا شد.
حمد اظهار داشت که ما به مذاکره برای رسیدن به یک توافق شرافتمندانه مبادله اسرا که متضمن توقف جنگ، خروج نیروهای اشغالگر از غزه، بازسازی این باریکه و بازگشت آوارگان باشد، ادامه میدهیم.
وی گفت دولت اشغالگر صهیونیستی بر ادامه جنگ و کشتار و جنایات بیشتر در غزه اصرار دارد.
غازی حمد تصریح کرد که دشمن صهیونیستی هیچ اهمیتی به اسرای خود یا خانوادههایشان نمیدهد و بر ادامه کشتارهای خود در غزه پافشاری میکند.
این عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که دشمن اشغالگر صهیونیستی شروط ناممکنی را در مذاکرات مطرح میکند و جدیت ندارد.
غازی حمد اشاره کرد که باید آتشبس فراگیر حاصل شده و جنگ به کلی متوقف شود و نیروهای اشغالگر ولو به صورت مرحلهای از نوار غزه خارج شوند.
حمد بیان کرد که پایداری حماسی و اسطورهای ملت فلسطین در غزه قویترین برگ برندهای است که در اختیار داریم.
از سوی دیگر شبکه سی ان ان به نقل از برنی سندرز سناتور دمکرات آمریکایی تاکید کرد که تلاشهای بایدن در غزه کافی نیست و این جنگ یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی تاریخ است.
سندرز اظهار داشت که دولت آمریکا در آنچه در غزه اتفاق میافتد، شریک است و تقدیم ۱۰ میلیارد دلار به دولت نتانیاهو اشتباه است.
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