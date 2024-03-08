پالایشگاه نفت حیفا، شکار جدید مقاومت اسلامی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پالایشگاه‌های نفت در حیفا را هدف قرار داده است.

گروه‌های مقاومت عراق افزوده اند که با استفاده از پهپاد این پالایشگاه را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادیم.

از طرف دیگر در شامگاه گذشته وزیر امور خارجه مصر خطاب به همتای آمریکایی خود نسبت به خطرات هرگونه عملیات نظامی در رفح هشدار داد.

«سامح شکری»، وزیر امور خارجه مصر به آنتونی بلینکن گفته است که حمله به رفح می‌تواند وضعیت در غزه را از آنچه هست، بدتر کند.

پیشتر نیز وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تعداد قربانیان سو تغذیه و کم آبی به ۲۳ شهید رسید.

وزارت بهداشت غزه گفته است افزایش آمار تلفات بر ااثر کم آبی و سوءتغذیه پس از مرگ ۳ کودک در مجتمع پزشکی الشفاء، بر اثر سوءتغذیه صورت گرفته است.

این در حالی است که صهیونیست‌ها به گرفتار شدن نیروهای اسرائیلی در خان یونس اذعان کردند و شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم تاکید کرد که نظامیان اسرائیلی خسته هستند و سه تیپ گعفاتی، کماندو و هفتم از جنگ سخت و فرسایشی در این منطقه خسته شدند.

این شبکه افزود که این سه تیپ ارتش با وجود نبرد شدید در خان یونس، نتوانسته‌اند هیچ پیشروی داشته باشند.

گزارش‌های دیگر نیز حاکی از آن است که ارتش صهیونیستی ناچار به استفاه از تانک‌های قدیمی در غزه شده است. رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در پی ضربات سختی که از مقاومت در نوار غزه دریافت کرده، ناچار به استفاده از تانک‌های قدیمی شده است.

این رسانه‌ها تاکید کردند که ارتش به سبب عملیات نظامی پیچیده در مرزهای شمالی و جنوبی، با کمبود مهمات مواجه است.

روزنامه عبری زبان معاریو نیز بیان کرد که با ورود به ماه ششم جنگ، ظاهراً ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب و حتی شمال سردرگم شده است.

این روزنامه اشاره کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر در شبکه تونل‌های بی‌انتهای حماس در خان یونس، متحمل شکستی آرام و تدریجی شده است.

ساعاتی پیش نیز اعلام شد که گردان‌های مجاهدین فلسطینی نیروهای اشغالگر را در شرق جبالیا هدف قرار دادند. در همین ارتباط گردان‌های مجاهدین اعلام کردند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در شرق جبالیا در نوار غزه با راکت‌های کوتاه برد هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به آن‌ها وارد کرده است.

در مناطق اشغالی هم، «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دانش‌آموزان اسرائیلی را تشویق به حمل سلاح کرد.

یواو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از دانش‌آموزان اسرائیلی خواسته در دستی سلاح (برای کشتار فلسطینیان) داشته باشند و در دست دیگرشان کتاب.

تشویق گالانت به در دست گرفتن سلاح توسط دانش آموزان می‌تواند نمونه بارز تشویق به خشونت به شمار رود.

این در حالی است که عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرده است که اکنون شاهد فشارهای بین‌المللی به سبب گرسنگی در نوار غزه هستیم. غازی حمد در گفتگو با الجزیره خواستار اعمال فشار بیشتر بر رژیم صهیونیستی برای ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه چه از طریق خشکی و چه از طریق دریا شد.

از سوی دیگر شبکه سی ان ان به نقل از برنی سندرز سناتور دمکرات آمریکایی تاکید کرد که تلاش‌های بایدن در غزه کافی نیست و این جنگ یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی تاریخ است.

سندرز اظهار داشت که دولت آمریکا در آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، شریک است و تقدیم ۱۰ میلیارد دلار به دولت نتانیاهو اشتباه است.