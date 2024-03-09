«تصویردهم» برندگانش را شناخت/انتقال یک دبیرخانه سینمایی به کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» شامگاه شنبه نوزدهم اسفند ماه با حضور تعدادی از سینماگران شاخص کشورمان در مجموعه «کوشک باغ هنر» برگزار شد.

محمد رهبر دبیر سومین رویداد عاشورایی «تصویر دهم» در ابتدای این برنامه که اجرای آن بر عهده سید حسین متولیان بود، گزارشی را از روند برگزاری این پروژه سینمایی ارایه کرد.

وی ضمن قدردانی از دفتر حضرت آیت الله سیستانی و مدیریت آستان مقدس عتبه حسینی، مدیریت انجمن سینمای جوانان و هیات انتخاب و حامیان مالی این رویداد گفت: چهارمین دوره رویداد عاشورایی «شب دهم» بر خلاف دوره های قبل با پایان این اختتامیه آغاز می‌شود. ما تصمیم داریم در اولین قدم با حمایت عتبه مقدسه حسینی دبیرخانه این رویداد را به کربلای منتقل کنیم. در این راستا علاقه مندان می توانند تا خرداد ۱۴۰۳ آثارشان را به دبیرخانه ارایه دهند. کمک به تولید فیلم به عنوان جایزه در نظر گرفته شده و ما تصمیم داریم روند مستمری را ادامه دهیم. البته به زودی فراخوان این رویداد هم بعد از ماه مبارک رمضان منتشر می شود.

آمادگی آستان قدس حسینی برای حمایت از فیلم‌های سینمایی

عباس عاصم الخفاجی مدیر رسانه عتبه مقدسه حسینی هم در این مراسم ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این رویداد سینمایی گفت: امروز همه ما شامل کارگردانان، نویسندگان و فیلمسازان به عشق امام حسین (ع) در این پروژه که افتخار حضور در آن را دارم گرد هم می آییم و اعتقاد داریم هرآنچه برای خدمت به مردم، امام حسین (ع) و عتبات عالیات ارایه می کنیم، ناچیز و ناکافی است و حق مطلب را ادا نمی کند. بنابراین ما به دنبال بهترین ها، ایده آل ترین و مهم ترین ها هستیم.

وی افزود: آستان قدس حسینی همواره توجه، تاکید و حمایت خود را از هر آنچه که در راستای اشاعه فرهنگ عاشورا و حمایت از طرح های فرهنگی حسینی بوده اعلام کرده است. براین اساس معاونت رسانه این آستان همواره به گونه ای که در خور نام سرور و سالار شهیدان باشد، درپی به ثمر نشاندن این حمایت ها در صحنه و میدان عمل است. لازم به ذکر است که حرم مطهر حسینی تحت تولیت حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالمهدی الکربلایی در چارچوب پیام مرجعیت عالی، همواره در تمامی طرح ها و ابتکارات بشر دوستانه‌ای که اولویت آن خدمت به بشریت است پیشگام بوده و با در نظر گرفتن فداکاری ایشان به عنوان سرلوحه خدمت حسینی، اصول جاودانه امام حسین (ع) را پیاده سازی می کند.

مدیر رسانه عتبه مقدسه حسینی ادامه داد: با وجود مدیریت خردمندانه، از اولویت های مورد اهتمام آستان قدس حسینی توجه به هنر و سینما است. این موضوع به دلیل تاثیر فراوان آن در انسان سازی به شکل حقیقی و مورد نظر خداوند متعال و پیامبر گرامی اش به عنوان یک هنر ارزشمند تلقی می شود که برای رساندن ارزش ها و معانی والا به اعماق جان ها به کار گرفته می شود. اهمیت این موضوع در آکندن اندیشه و تفکر به فیلم‌هایی است که بیانگر ارزش‌های والایی هستند که امام حسین (ع) در راه آنها فداکاری کرد، تا در دنیایی که سروصدا و هیاهو و زوال اخلاقی ویران شده است با سرمشق قرار دادن حماسه جاودان خود روح ارزش ها و اصول خود را در ما احیا کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: جشنواره امروز ما چراغی است که فضای هنر و خلاقیت را روشن می کند و از نورانیت حسینی و جذابیت زیارت اربعین می‌گوید. این جشنواره نقاشی‌های هنری را به تصویر می کشد که در جوهره مساله حسینی تامل می کنند و به ابعاد معنوی و فرهنگی آن عمیق تر می‌اندیشند. بنابراین از همه دست اندرکاران و شرکت کنندگان این پروژه و حامیان آنها در تمامی مراحل تشکر می کنم و از همه کسانی که هنر حسینی را تجسم پیام عظیم ایشان می دانند و آن را چراغی درخشان برای جامعه معاصر جهت تجلی روح تجدد و خلاقیت می بینند، سپاسگزارم.

آرزوی مجید مجیدی برای برگزاری مراسم اختتامیه دوره چهارم در کربلا

مجید مجیدی کارگردان و مدیر هنری رویداد «تصویر دهم» هم در این مراسم گفت: بسیار خرسندم که شاهد سومین رویداد «تصویر دهم» بودیم. البته وقفه ناخواسته ای پیش آمد اما امروز توفیق داشتیم این دوره را به خوبی برگزار کنیم. خرسندی بیش از حد من برای این است که آثار این دوره از غنای بسیار ارزشمندی برخوردار بودند. عزیزانی که زحمت داوری این رویداد را کشیدند شاهد آثار درخشانی بودند که امیدوارم در دوره های بعد استمرار پیدا کند.

وی ادامه داد: این رویداد زلف های خود را به آستان مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) گره زد و بسیار خوشحالیم که تولیت آستان حمایت های ویژه ای از این پروژه کرد. امید داریم در سال های آینده که این رویداد بین المللی می شود شاهد برگزاری مراسم اختتامیه در کربلای معلی باشیم. خیلی هم دور از ذهن نیست و از شما می خواهم که این سعادت نصیب همه ما شود.

اینجا چراغی برای سینمای ایران روشن شد

اختیاری مدیر موسسه راه ایمان هم در بخش بعدی این مراسم ضمن ارایه توضیحاتی از روند فعالیت های مجموعه تحت مدیریت خود در حوزه مسایل فرهنگی و خیرانه گفت: خوشحالیم که چراغی نه آنچنان پرسو در عالم هنر سینما به مدد هنرمندان متعهد و متدین به زعامت دوست عزیزم مجید مجیدی روشن شده و امیدوارم این چراغ در سال های بعد پرنورتر مسیر هنرمندانی را روشن کند که مکتب حسینی را در هیج دسته و حزبی نمی دانند و تلاطمات روزگار آنها را از اسوه حق جویی دور نکرده است.

وی ادامه داد: همه می دانیم هنرمند متعهد حقیقت را فدای مصلحت نمی کند. به هر حال بنده برای همه نیکوکاران موسسه راه ایمان نیکبختی را آرزو می کنم و دعا می‌کنم خداوند خشکسالی، دروغ، نفاق و فقر را از این سرزمین دور کند.

اهدای جوایز برگزیدگان دوره سوم رویداد «تصویر دهم»

پس از صحبت های اختیاری نوبت به اهدای دیپلم افتخار به ۲ هنرمند شرکت کننده در سومین رویداد «تصویر دهم» رسید که در این بخش ۲ فیلم «رقص آب» به کارگردانی فرزاد رنجبر و «سر و تن» به کارگردانی سعید سلیمان رونقی شایسته تقدیر شدند.

پس از اجرای این بخش محسن میرزا علی به نقالی در منقبت حضرت سیدالشهدا (ع) پرداخت و پس از آن جوایز بخش های مختلف رویداد «تصویر دهم» به ترتیب زیر اعلام شد:

جایزه اول (فیلم برگزیده): فیلم «کوه سفید» به کارگردانی مهرداد حسنی.

جایزه دوم: فیلم «مرثیه ناتمام» به کارگردانی احمد حیدریان.

جایزه سوم: فیلم «نبض الاربعین» به کارگردانی شادی زیدان از کشور لبنان.

جایزه ویژه هیات داوران : فیلم «نذری» به کارگردانی نیما نادرپناه.

پخش نماهنگی از مراسم رونمایی پوستر سومین رویداد «تصویر دهم» و پخش نماهنگ‌های مختلف از روند برگزاری این رویداد در دوره سوم از بخش های دیگر مراسم اختتامیه بود.

سومین رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» با موضوع «از حسین آموختم ...» به مدیریت مجید مجیدی و توسط موسسه فرهنگی و خیریه راه ایمان و حضور هنرمندانی چون مجید مجیدی، رضا میرکریمی، بهروز شعیبی، ‌کمال تبریزی و رضا کیانیان در جمع هیات داوران پیش روی مخاطبان قرار گرفت. این در حالی است که انتخاب فیلم‌های رسیده به دوره سوم در سال ۱۴۰۱ را محمدرضا مصباح، فرهاد قائمیان، حامد جوادزاده، هادی نائیجی، حمید بهرامیان، سیاوش حقیقی و محمدحسین پویانفر برعهده داشته‌اند و در سال ۱۴۰۲ امیر بنان، بهمن ارک، بهرام ارک و امید شمس اعضای هیات انتخاب رویداد «تصویر دهم» بودند.