برگزاری اختتامیه «تصویر دهم» با حضور سینماگران شاخص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی «تصویر دهم»، مراسم اختتامیه «تصویر دهم» شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۹ در «کوشک باغ هنر» با حضور نمایندگان عتبه مقدسه حسینی (ع) و اصحاب فرهنگ و هنر برگزار میشود.
در این مراسم جوایز فیلمهای برگزیده سومین دوره «تصویر دهم» اهدا میشود.
مجید مجیدی، رضا میرکریمی، بهروز شعیبی، کمال تبریزی و رضا کیانیان اعضای هیات داوران سومین رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» هستند.
همچنین انتخاب فیلمهای رسیده به دوره سوم در سال ۱۴۰۱ را محمدرضا مصباح، فرهاد قائمیان، حامد جوادزاده، هادی نائیجی، حمید بهرامیان، سیاوش حقیقی و محمدحسین پویانفر برعهده داشتهاند و در سال ۱۴۰۲ امیر بنان، بهمن ارک، بهرام ارک و امید شمس اعضای هیات انتخاب دوره سوم رویداد «تصویر دهم» بودند.
«تصویر دهم» با موضوع «از حسین آموختم...» که به مدیریت مجید مجیدی و دبیری محمد رهبر برگزار میشود و آثار برگزیده دوره سوم آن از بین ۱۹ اثر به نامهای «اشکون»، «نذری»، «بلاعوض»، «مرثیه ناتمام»، «ماه خاکستری»، «کوه سفید»، «خداحافظ رفیق»، «مسافر»، «شمع هشتم»، «فراموشی»، «تراث»، «روتن»، «نبض الاربعین»، «دمام»، «لحظه دیدار»، «خوش خط»، «سفیدپوش»، «ماجان»، «رقص آب» معرفی میشوند.
نظر شما