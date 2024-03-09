بازتاب پنجمین شکست متوالی سپاهان در سایت پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پیکان در هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر روز گذشته جمعه ۱۸ اسفند به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر ۲ پیکان به پایان رسید تا زردپوشان اصفهانی پنجمین شکست متوالی خود را تجربه کرده باشند.

سایت «آبولا» پرتغال در این بازی نوشت: سپاهان با هدایت مورایس در حالی که در مسیر قهرمانی قرار دارد، در بازی با پیکان نتیجه را ۳ بر ۲ واگذار کرد و پنجمین شکست متوالی خود را متحمل شد. احمدزاده و اسدی گلزنان سپاهان در این بازی بودند و برایان دابو نیز با اخراج خود، سپاهان را ۱۰ نفره کرد. با این نتیجه سپاهان با ۳۱ امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفت و پیکان نیز ۱۷ امتیازی شد.