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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

بازتاب پنجمین شکست متوالی سپاهان در سایت پرتغالی

بازتاب پنجمین شکست متوالی سپاهان در سایت پرتغالی

سایت آبولا پرتغال در خبری کوتاه به تیم فوتبال سپاهان پرداخت و پنجمین شکست متوالی این تیم در رقابت های لیگ برتر را بازتاب داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پیکان در هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر روز گذشته جمعه ۱۸ اسفند به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر ۲ پیکان به پایان رسید تا زردپوشان اصفهانی پنجمین شکست متوالی خود را تجربه کرده باشند.

سایت «آبولا» پرتغال در این بازی نوشت: سپاهان با هدایت مورایس در حالی که در مسیر قهرمانی قرار دارد، در بازی با پیکان نتیجه را ۳ بر ۲ واگذار کرد و پنجمین شکست متوالی خود را متحمل شد. احمدزاده و اسدی گلزنان سپاهان در این بازی بودند و برایان دابو نیز با اخراج خود، سپاهان را ۱۰ نفره کرد. با این نتیجه سپاهان با ۳۱ امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفت و پیکان نیز ۱۷ امتیازی شد.

کد مطلب 6050483
بهنام روان پاک

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