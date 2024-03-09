اخذ عادلانه مالیات دارای منافع کلان اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی امروز در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی سراسر کشور با بیان اینکه از ابتدای ورودم به وزارت اقتصاد، دو کلید واژه مالیات ستانی عادلانه و هوشمند را سرلوحه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ام، اظهار داشت: میزان دوری و نزدیکی ما به این دو هدف، نشان می‌دهد چقدر در ایفای مسئولیتی که بر عهده ما گذاشته شده، موفق عمل کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد با تشریح پیامدهای فاصله گرفتن از رویکرد عدالت طلبانه در مالیات ستانی بر اقتصاد کلان کشور، افزود: پیامدهای مثبت اصلاح رویه‌ها در سازمان امور مالیاتی، بسیار فراتر از خود سازمان و حتی وزارت اقتصاد است.

وی خطاب به مدیران مالیاتی تأکید کرد: شما در یک نقطه کانونی مهم در اصلاح اقتصادی کشور ایستاده‌اید و شأن و اثرگذاری شما، خیلی بالاتر از این است که به خودتان به عنوان یکی از دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در گوشه‌ای از کشور نگاه کنید.

خاندوزی تصریح کرد: اصلاح امور کشور در گروی این است که رابطه مالیات گیرنده و مالیات دهنده با یکدیگر، اصلاح شود.

وی با اشاره به هجمه رسانه‌ای به وزارت اقتصاد درباره مالیات و القاب اینکه فشار فراتر از طاقت بر بخش‌هایی از جامعه وارد می‌آورد، گفت: باید طوری در انتقال گزارش عملکرد سازمان مالیاتی به مردم و جا انداختن فلسفه مالیات ستانی عمل کنیم که مردم اقناع شوند، گرفتن مالیات (با رعایت شروط هوشمندی و عدالت) دارای منافع کلان اجتماعی است.

راه‌اندازی کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

وزیر اقتصاد دستورکار شماره یک سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۳ را، راه‌اندازی کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در روزهای آغازین بهار عنوان کرد که بتوان به مجموعه اطلاعات موجود در سامانه اعتماد کامل و صد درصدی کرد.

خاندوزی تمرکز سازمان امور مالیاتی بر پرونده‌های بزرگ را دستور کار دیگر این سازمان در سال آینده عنوان و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم ممیز و سر ممیز بر پرونده‌ای بگماریم، باید آنها را مسئول پرونده‌های ریسکی و بزرگ کنیم.

وی گفت: اینکه توان و تمرکز ممیزان ما، عمدتاً معطوف به پرونده‌های بزرگ و دارای ریسک بالا شود، اتفاق مبارکی است که هر چقدر سریع‌تر محقق شود، بیشتر از هدر رفت انرژی سازمان امور مالیاتی جلوگیری می‌کند.