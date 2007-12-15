المالکی بر حل مسائل منطقه کردستان عراق از طریق تفاهم تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق در بیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری اصوات العراق دریافت شد، آورده است: هیئت کردستان عراق به ریاست نیچروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی این منطقه و مسئولان ارشد احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز با نوری المالکی نخست وزیر در بغداد دیدار و گفتگو کردند.

این بیانیه افزود: در این دیدار درباره ضرورت تکیه بر قانون اساسی به عنوان یگانه مرجع برای حل مسائل باقی مانده میان منطقه کردستان و دولت مرکزی توافق صورت گرفت.



المالکی تاکید کرد: تفاهم و گفتگو ضامن حل همه مسائل باقی مانده است و من احساس نگرانی نمی کنم و فضای برادری و همکاری باید حاکم باشد.

این بیانیه افزود که دوطرف در جریان این نشست تمایل فراوان خود را برای حل همه مسائل اختلافی در چارچوب قانون اساسی ابراز داشتند.

براساس این بیانیه، مسائل فنی باقی مانده میان دولت مرکزی و منطقه کردستان به صورت مستقیم از طریق وزارتخانه های ذیربط حل و فصل خواهد شد.