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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

نیویورک تایمز:

هیچ مدرکی درباره فعالیت ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای وجود ندارد

هیچ مدرکی درباره فعالیت ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای وجود ندارد

روزنامه نیویورک تایمز اذعان کرد که سرویس های غربی به هیچ مدرکی در خصوص فعالیت های ایران در زمینه های تسلیحات هسته ای دست نیافته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی به هیچ دلیل و مدرکی دال بر اقدام ایران برای غنی سازی اورانیوم با هدف تولید موادی که در ساخت تسلیحات هسته ای استفاده می شود دست نیافته اند.

در این گزارش آمده است، سرویس های مذکور به هیچ دلیل و مدرکی دال بر غنی سازی اورانیوم با درصد بالا برای تولید مواد مورد استفاده در ساخت بمب ها و یا فعالیت های دیگری که با هدف تولید کلاهک های جنگی واقعی توسط ایران انجام می شود دست نیافته اند.

در گزارش نیویورک تایمز آمده است، اورانیوم غنی شده در سه مرکزی که در ماه ژانویه هدف قرار گرفتند همچنان وجود دارند و به نظر می رسد دست نخورده باقی مانده اند.

این در حالی است که مقامات ایرانی بارها تاکید کرده اند ماهیت فعالیت های هسته ای این کشور صلح آمیز بوده و بر پایه قوانین بین المللی بنا شده است.

کد مطلب 6735630

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      4 2
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      چه بد .چون فقط بمب اتم بازدارندگی واقعی میاره در دنیای امروز همینه هر روز به عناوین مختلف بهتون حمله میشه
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      4 2
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      ازاولش هم نبود،فقط آمریکادنبال بهانه ووحشی گری است
    • علی IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 1
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      هسته ای از اول هم بهانه بوده و هست مشکل ما با اونها این نیست سیاست ما است که با امریکا و رژیم کودک کش داریم تا این حل نشود این وضعیت ادامه دار است
    • ابرام GB ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 0
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      اگر اعلام شود تصمیم ایران تغییر کرده و درهای توسعه سلاح هسته‌ای در صورت ادامه تهدیدها باز خواهد شد، آیا نتیجه مثبت نخواهد بود؟
    • اسلامی IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 2
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      ازروزیکه اسرائیل فهمید بمب اتمیش دربرابر ایران بازدارنده نیست برنامه ریزی کرده تا توازن بهم خورده رو حل بکنه مسئله انرژی هسته ای بهانه شده هیچ توافقی تا این توازن قدرت به نفع اسرائیل نباشه حتی اگه انجام بشه دوام نخواهد آورد جنگ ایران با غرب انجام خواهدشد بنظر میرسه تنها راه جنگ و پیش دستی ایران قبل از هماهنگی بیشتر غرب روش بهتری باشه
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 2
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      باید بمب اتم ساخت
    • محمد IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      1 0
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      درود .هر چی آمریکا و اسراییل داره ما باید بهترشو داشته باشیم .اگه چیزی بده برای همه بده .اگرم خوبه که باید همه داشته باشند .
    • IR ۰۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      1 1
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      کلاهک هسته ای داشته باشیم یا نداشته باشیم به هیچ کشوری مربوط نیست امریکا غلط میکنه از اونور دنیا بلند میشه میاد تو منطقه ی ما اینکار امریکا یعنی محو شدن اسرائیل از کره ی زمین توسط ایران تابودی خودش ما با کسی جنگ نداریم اما قدرت دفاعی داریم
    • Meysam IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      0 0
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      به نظرم این اشتباهه که مدرکی وجود نداره باید وجود داشته باشه تا بازدارندگی ایجاد بشه
    • رصا IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      1 0
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      باید ایران سلاح هسته اي بسازید تا هرروز. مورد حمله قرار نگیرید. چرا آمریکا واسرائیل. سلاح هسته‌ای داشته باشند ایران نداشته باشد
    • جواد IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      بایدداشته باشیم الان کره شمالی نگاه کنیدکسی میتونه بگه بالای چشمت ابروه

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