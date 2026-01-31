به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی به هیچ دلیل و مدرکی دال بر اقدام ایران برای غنی سازی اورانیوم با هدف تولید موادی که در ساخت تسلیحات هسته ای استفاده می شود دست نیافته اند.

در این گزارش آمده است، سرویس های مذکور به هیچ دلیل و مدرکی دال بر غنی سازی اورانیوم با درصد بالا برای تولید مواد مورد استفاده در ساخت بمب ها و یا فعالیت های دیگری که با هدف تولید کلاهک های جنگی واقعی توسط ایران انجام می شود دست نیافته اند.

در گزارش نیویورک تایمز آمده است، اورانیوم غنی شده در سه مرکزی که در ماه ژانویه هدف قرار گرفتند همچنان وجود دارند و به نظر می رسد دست نخورده باقی مانده اند.

این در حالی است که مقامات ایرانی بارها تاکید کرده اند ماهیت فعالیت های هسته ای این کشور صلح آمیز بوده و بر پایه قوانین بین المللی بنا شده است.