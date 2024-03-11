بازآفرینی شهری نسخه شفابخش حوزه مسکن در پایتخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح دوشنبه در جلسه بازآفرینی استان تهران که با حضور فرمانداران و شهرداران این استان برگزار شد، بازآفرینی را نسخه شفابخش حوزه مسکن دانست و اظهار کرد: اگر به بازآفرینی شهری و کاهش بافت فرسوده توجه جدی شود بسیاری از چالش‌ها در حوزه مسکن رفع خواهد شد.

فخاری با بیان اینکه در زمینه بازآفرینی شهری در سطح استان تهران شاهد پیگیری و تلاش‌های جدی هستیم، گفت: با حصول نتایج در این زمینه مشکلات حوزه مسکن پایتخت، کاهش پیدا می‌کند.

استاندار تهران خطاب به فرمانداران و شهرداران این استان بیان کرد: تخصیص اعتبار منطقی و معقول به بازآفرینی شهری مستلزم تعامل و نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهر است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای باز آفرینی شهری به منظور جلوگیری از رشد بافت فرسوده در پایتخت، عنوان کرد: با ایجاد باز آفرینی، شاهد کمترین نرخ هزینه ساخت و ساز در سطح استان تهران خواهیم بود چرا که در این صورت همه امکانات زیرساختی در محل ساخت فراهم می‌شود.

فخاری با اشاره به اینکه استان تهران دارای رتبه نخست در زمینه بازآفرینی است، افزود: نباید به این رتبه بندی ها قانع باشیم و برای حصول نتیجه مطلوب باید کار اساسی را در دستور کار قرار دهیم.

استاندار تهران با تاکید بر پرداخت به موقع تسهیلات ویژه بازآفرینی شهری، بیان کرد: ورود جدی بانک‌ها و شهرداری‌ها به این موضوع ضروری است و در این خصوص تشویق فعالان و ترغیب غیرفعالان به آغاز کار راهگشا خواهد بود.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی دقیق و برخورداری از سیستم یکپارچه در راستای بازآفرینی یک کار اساسی و مؤثر را رقم می‌زند و باید در این راستا عمل به تعهدات و مطالعه و بازنگری در هر شهر با دقت بیشتر صورت بگیرد.

فخاری با اشاره به ضرورت پیشگیری از مخاطرات و افزایش ایمنی در استان تهران، بر لزوم بهره مندی از دو ظرفیت بخش خصوصی و همکاری مردم در رشد بازآفرینی شهری و کاهش بافت‌های فرسوده تاکید و اظهار کرد: نیت افراد مختلف برای آفرینی شهری متفاوت می‌باشد، اما مسئله مهم این است که مسؤولان با کارهای تشویقی و پشتیبانی‌های لازم مردم را به این امر بیشتر ترغیب کنند.

استاندار تهران با اشاره به معضل مالکیت و وجود سندهای غیر رسمی در برخی شهرستان‌ها ئ استان تهران مثل؛ بومهن و شهر قدس گفت: فرمانداران می‌توانند با تشکیل کارگروهی متشکل از ثبت اسناد و املاک، بخش قضائی و شهرداری‌ها، قبل از وقوع مخاطرات و بحران برای رفع این چالش‌ها چاره اندیشی کنند.

فخاری برنامه‌های شهرداری تهران، در حوزه بازآفرینی را موفق تر از سایر شهرداری‌های استان دانست و افزود: با توجه به اینکه بازآفرینی موفق می‌تواند درآمد شهرداری‌ها را افزایش دهد انتظار این است که شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به میدان آمده و یکپارچه عمل کنند.

استاندار تهران مطالعه و نگاه جدی تر به بازآفرینی شهری را مسیری مطلوب برای کاهش بافت فرسوده اعلام و بیان کرد: با میدان داری بخش خصوصی در حوزه ارائه تسهیلات مناسب و همکاری مردم، بازآفرینی شهری و کاهش بافت فرسوده به بهترین شکل ممکن اجرایی خواهد شد.