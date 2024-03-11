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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۲

آلمان: موضع ما برای ارسال موشک «تاروس» به اوکراین بدون تغییر است

آلمان: موضع ما برای ارسال موشک «تاروس» به اوکراین بدون تغییر است

سخنگوی دولت آلمان نسبت به ارسال موشک های تاروس به اوکراین واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی دولت آلمان می گوید این کشور درباره ارسال موشک های تاروس به اوکراین تغییری در موضع خود نداده است.

«استفن هبستریت» سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که موضع دولت آلمان در مورد ارسال موشک کروز «تاروس» به اوکراین تغییر نکرده است.

سخنگوی دولت آلمان در این باره تاکید کرد که هیچ تغییری در این موضوع صورت نگرفته است.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان هم امروز گفت که ممکن است برلین با معاوضه موشک تاروس با انگلیس موافقت کند؛ این اظهارنظر در حالی است که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان بارها مخالفت خود را با ارسال مستقیم موشک دوربرد به کی‌یف اعلام کرده است.

بربوک تاکید کرد: طرح معاوضه سلاح، به اصطلاح یک ایده آلمانی است. این طرح یکی از گزینه‌های روی میز است و ما پیش از این، معاوضه مشابهی را سازماندهی کردیم اما نوع تسلیحات فرق می‌کرد.

کد مطلب 6052682

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