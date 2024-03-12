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کد مطلب 6053403
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۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

یک هواپیما در منطقه ایوانوو روسیه سقوط کرد

یک هواپیما در منطقه ایوانوو روسیه سقوط کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک هواپیمای ایلیوشین ۷۶ هنگام برخاستن در منطقه ایوانوو با ۸ خدمه و ۷ مسافر سقوط کرد.

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