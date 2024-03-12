دریافت 5 MB کد مطلب 6053403 https://mehrnews.com/x34tcR ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳ کد مطلب 6053403 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳ یک هواپیما در منطقه ایوانوو روسیه سقوط کرد وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک هواپیمای ایلیوشین ۷۶ هنگام برخاستن در منطقه ایوانوو با ۸ خدمه و ۷ مسافر سقوط کرد. کپی شد مطالب مرتبط رییس جمهور لهستان: ناتو باید به روسیه پاسخی جسورانه بدهد آمریکا و غرب در حمایت از اوکراین طی سال ۱۴۰۲ چه کردند؟ مدودف با چند توصیه به کاخ الیزه، از خجالت ماکرون درآمد! آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین در دریای عمان روسیه بهدنبال رویارویی مستقیم با غرب نیست/ توقف کمک به اوکراین اشتباه تاریخی آمریکاست برچسبها هواپیما روسیه وزارت دفاع روسیه
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