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۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۱

در گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه؛

آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و عراق بررسی شد

آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و عراق بررسی شد

در گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه کشورمان و عراق، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و فواد حسین وزیر خارجه جمهوری عراق، امروز سه شنبه به صورت تلفنی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس تلفنی که در ادامه تبریکات وزیر امور خارجه به وزرای خارجه کشورهای اسلامی و در آغاز ماه مبارک رمضان صورت گرفت، دو طرف در خصوص مناسبات عالی دوجانبه ایران و عراق گفت‌وگو و بر ادامه روند رو به رشد روابط و پیگیری و اجرای توافقات رؤسای دو کشور تاکید کردند.

در این گفتگوی تلفنی همچنین طرفین با اشاره به دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست سران اوپک گازی در الجزایر، آخرین وضعیت روابط ممتاز دو جانبه را بررسی کردند و بر افزایش رایزنی‌ها بین دو کشور و تقویت همکاری‌ها در راستای استقرار و تثبیت امنیت در منطقه تاکید کردند.

در ادامه این گفتگوی تلفنی طرفین آخرین تحولات غزه را مورد بررسی قرار داده و بر افزایش تلاش‌ها و تحرکات سیاسی برای توقف نسل کشی در غزه و ارسال سریع کمک‌های بشردوستانه تاکید نمودند.

کد مطلب 6053752

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