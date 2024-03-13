به‌گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: فرهنگ سازی، توسعه پارک‌ها و مدرسه‌های ترافیک، نصب یا گسترش سامانه‌های کنترل ترافیک به ویژه در خیابان‌های پرحادثه بخشی از اقدامات صورت گرفته در شهرستان اراک و ساوه در راستای کاهش تصادفات درون شهری است.

وی افزود: بر اساس آمار شهرداری و پلیس، شماری از خیابان‌ها پرحادثه و تعداد دیگر پر تصادف هستند که بیشترین میزان تصادف مربوط به اراک و ساوه و بیشترین مشکل ترافیک در معبر کمربند شمالی و جنوبی اراک و بلوار آنجفی و در ساوه بلوار مدرس مشهود است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه شهرستان اراک در نصب دوربین نسبت به سایر شهرهای استان پیشتاز است، گفت: ایجاد مجازات‌های جایگزین و تکمیلی برای رانندگان پر خطر از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده است و رانندگان سرویس مدارس، شرکت‌ها و برون شهری که سابقه تصادف و تخلفات حادثه ساز داشتند بر اساس قانون، گواهینامه آنها به مدت ۲ سال ابطال می‌شود..

وی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده در راستای کاهش تصادفات، گفت: در حوزه تصادفات دو مقوله تصادفات درون شهری و برون شهری تأثیر گذار است که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ برنامه شهرستانی تهیه و به شهرستان‌ها مبنی بر اینکه باید مرگ ناشی از تصادفات درون شهری به صفر برسد، ابلاغ شد که با این اقدام تصادفات شهرستان ساوه کاهشی بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی یکی دیگر از برنامه‌های انجام شده امسال را حذف دستفروش‌ها و وانت‌های میوه فروش در مقاطع پرحادث عنوان کرد و گفت: ایجاد معبری امن برای مدارس در این تقاطع‌ها و روشنایی معابر بود که ساوه در این زمینه شرایط بهتری داشت و میزان تصادفات شهرستان ساوه کاهشی بوده است.

خیرمند ادامه داد: یکی از برنامه‌های سال جاری رفع نقاط پر حادثه تعیین شده از سوی پلیس است که بیشترین نقاط حادثه‌خیز در شهرستان‌های محلات، ساوه، خمین، زرندیه و اراک است.

وی افزود: یکی از اقدامات شهرداری در این خصوص حذف پارک امام خمینی (ره) و جابه جایی چند ایستگاه در مرکز شهر بود که منجر به کاهش تصادفات شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ۲ معضل بزرگ شهر اراک مربوط به چهار راه ولیعصر (عج) بود که میزان تجمیع خودرو و تصادفات در این میدان زیاد بود از این رو حذف میدان دستور کار قرار گرفت.

فعال بودن ۱۰ سامانه کنترل سرعت خودرو در اراک

خیرمند گفت: همچنین اکنون ۱۰ سامانه کنترل سرعت تردد خودروها در خیابان‌های اراک فعال است که نصب ۶ تا ۸ سامانه دیگر نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا رینگ شهری تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه سال آتی نصب دوربین‌های ثبت برچسب معاینه فنی نیز در خیابان‌های شهری هدفگذاری شده، گفت: ادامه داد: هم اکنون بیشترین حجم تردد مربوط به ورودی خیایان امام (ره) و خیابان شیرودی است که مقرر شد روزهایی را به صورت آزمایشی بدون خودرو در مقاطع پر تردد اجرا کنیم تا میزان تأثیری گذاری آن را بر حجم ترددها تعیین تکلیف شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: در راستای افزایش آلایندگی هوا، علاوه بر مازوت سوزی یکی دیگر از مباحث جدی تردد خودروهای ورودی به شهر و خودروهای عبوری از کمربندی جنوبی است که رفع این مشکل باید در اولویت قرار گیرد و این مهم باید مدنظر ویژه باشد که راه و شهرسازی وظایف فی و نظارتی خود را در کمربندی جنوبی آنگونه که باید انجام نداده است.

اجرای طرح ممنوعیت مرخصی برای سارقان

خیرمند با اینکه سرقت به عنوان جرم نخست در کشور مطرح و بیشترین سرقت مربوط به سرقت‌های خرد است، گفت: استان مرکزی در سرقت خشن، عنف و بانکی به نسبت کشور پایین‌تر است اما سرقت‌های خرد در این استان بالا است.



وی با اشاره به اقدامات در راستای کاهش سرقت‌های خرد، اجرای طرح ممنوعیت مرخصی برای سارقان دانست وو افزود: شناسایی، تشخیص و جلوگیری از فعالیت مال خران نیز از دیگر اقدامات مؤثر در این راستا است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: ساماندهی مشاغل از جمله فروش ضایعات نیز دستور کار استان قرار دارد که ۸۰ درصد برنامه شهرستان ساوه در این زمینه محقق شده است، همچنین سایت ضایعات فروشان در خمین نیز فعال شده است اما در اراک تا کنون اقدام قابل قبولی در این راستا صورت نگرفته است.

تشدید برخورد با ضایعاتی‌های غیرمجاز و حذف آنها در مناطق حاشیه نشین

خیرمند افزود: یکی دیگر از اقدامات شناسایی ضایعاتی‌های بدون مجوز است که تاکنون بیش از ۵۰ ضایعاتی بدون مجوز امسال شناسایی شد و یکی از برنامه‌های سال آینده تشدید برخورد با ضایعاتی‌های غیر مجاز و حذف ضایعاتی‌ها در مناطق حاشیه نشین شهر است.

وی ادامه داد: شناسایی و ساماندهی زباله گردها و افزایش راه‌های تفکیک زباله از دیگر برنامه‌ها در حوزه زباله گردی است، اما تا زمانی که دسترسی به زباله وجود دارد زباله گرد هم وجود دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: سال گذشته شهرداری سامانه اکو را راه اندازی کرد و مقرر شد سامانه اکو ساماندهی زباله گردها را در دستور کار قرار دهند و این طرح در دیگر شهرها به‌صورت پایلوت اجرا شود.

لزوم ورود بهزیستی در خصوص نظارت بر متکدیان کودک

خیرمند در ارتباط با برخورد با تکدی‌گران گفت: ۳ شهرستان اراک، ساوه و دلیجان با پدیده تکدی‌گری مواجه هستند، در خمین هم این موضوع کمتر مشهود است اما اقدام شهرداری اراک در این زمینه به نسبت شهرستان‌های دیگر علمی‌تر است که در این راستا باید پایش و بررسی‌ها به صورت ویژه دنبال شود.

وی تاکید کرد: عمده کودکان متکدی اراک بومی استان نیستند و بهزیستی باید بر نظارت این حوزه ورود جدی داشته باشد.

ایجاد دفتر حمایت از اطفال، زنان و خانواده در اراک

خیرمند بیان کرد: دفتر حمایت از اطفال، زنان و خانواده در اراک راه اندازی شد که کار این دفتر در زمینه حمایت از افراد فعالیت دارد این دفتر دارای سامانه است و نتایج در آن ثبت می‌شود و ایجاد مشاوران دادگاه‌های اطفال از دیگر اقدامات قابل توجه در این راستا است.

معاون اجتماعی و بیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: طبق قانون برای هر طفلی که پرونده تشکیل می‌شود باید یک مشاور روانشناس فرد را همراهی کند تا باز اجتماعی شوند.

خیرمند افزود: اکنون ۸ مشاور روانشناس در اراک فعالیت دارند و با توجه به شمار بالای پرونده‌های اطفال در ساوه، برنامه‌ریزی لازم برای جذب مشاوره روانشناس برای سال آتی صورت گرفته است.

وی گفت: حمایت و ارائه برنامه از اطفال، زنان و خانواده از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط الزامی است و در ارزیابی ۶ ماهه سال آتی چنانچه ارگان‌های ذیربط عملکرد ضعیفی داشته باشند، معرفی می‌شوند.

خیرمند در ارتباط با تخلفات انتخاباتی نیز گفت: امسال مانند دوره قبل کمیته رصد تخلفات در دادگستری استان فعال شد و به تمام تخلفات گزارش شده از جمله تبلیغات پیش از موعد، برخورد جدی صورت می‌گیرد.‌