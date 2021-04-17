بخش اذانگاهی رادیو تهران با صدای محمد صالح علاء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، پروانه طهماسبی مشاور محتوایی ویژه‌برنامه افطاری شبکه رادیویی تهران گفت: ویژه برنامه ماه رمضانی «دعوت» حدود ۹ سال که در ماه‌های رمضان از رادیو تهران روی آنتن می‌رود. این برنامه کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی شبکه رادیویی تهران که تا پایان ماه رمضان هر روز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ از موج اف. ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می‌شود.

وی افزود: برنامه با دعوت محمد صالح علاء از روزه داران بر سر سفره افطار شبکه رادیویی تهران آغاز می‌شود.

همچنین؛ بخش‌های اذانگاهی ویژه برنامه افطاری دعوت با صدای محمد صالح علاء تقدیم روزه داران خواهد شد.

طهماسبی با اشاره به اینکه آیتم اصلی برنامه یک گفتگوی مفصل با آدم‌های خاص است، خاطر نشان کرد: بخش اصلی برنامه گفتگو با آدم‌های خاصی که در هر شرایطی سعی می‌کنند کمک حال دیگران باشند، آدم‌هایی که جور دیگری زندگی می‌کنند و دنیا را از دریچه دیگری می‌بینند و برای زندگی بهتر افراد نیازمند تلاش مثبت می‌کنند. هر شب به صورت مجازی آدم‌های خاصی بر سر سفره افطار رادیو تهران دعوت هستند از خیرین، نیکوکاران، ایثارگران، امدادگران.

این برنامه شامل آیتم‌های متنوعی است که می‌توان به نیایش‌های اذانگاهی علی میرمیرانی صاحب قلم و نویسنده کتاب ما همه خوبیم اشاره کرد. مجید اسدزاده متخصص تغذیه هر روز با بیان اصول صحیح تغذیه در ماه مبارک رمضان روزه داران را راهنمایی می‌کند.

آیتم «گفتگو با در» به همت صادق داوری فر از تهیه کننده‌های رادیو تهران تهیه و تولید می‌شود، که گفتگوهای فردی با درهای مختلفی که در زندگی با آن روبرو می‌شویم.

علاوه بر این؛ روایت ماه رمضان از زبان یک کودک، سخنان بزرگان، دعوت نامه‌های مختلف از زبان آدم‌های مختلف، نیایش و ترانه از دیگر بخش‌های این برنامه است.

مهدی مجنونی تهیه کننده، الهام شوقی گوینده و نویسنده، مریم شهرام پور و مهدی رسولی نویسنده، یاسمن طاهری آیتم ساز کودک، سپیده آقاجانی هماهنگی از جمله عواملی هستند که با این برنامه همکاری می‌کنند.

مخاطبان در سرتاسر دنیا می‌توانند از طریق وب سایت WWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبکه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرند. در محدوده استان تهران از طریق موج اف. ام ردیف ۹۴ مگاهرتز و ای. ام ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز این برنامه شنیده می‌شود.

همچنین شنوندگان از سرتاسر کشور هم می‌توانند شبکه رادیویی تهران را از طریق گیرنده‌های دیجیتال (ست تاپ باکس) دریافت کنند.