ششمین جشنواره رمضانی شهرخدا میزبان شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شریفی در تشریح ویژه برنامه های جشنواره رمضانی «شهر خدا» گفت: در این دوره از جشنواره رمضانی شهر خدا، سرای سلامت، سرای کودک، سرای تفریحات و سرگرمی، سرای افطاری و غذا در سایت ورزش و محوطه برج میلاد تهران برپا می شود.

برپایی ۴ سرای ویژه رمضانی در برج میلاد

وی با بیان اینکه این دوره از جشنواره در مساحتی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع برگزار می شود، تصریح کرد: سرای کودک شامل غرفه های مشاوره تربیت فرزند، قصه گویی، نجوم، شن بازی، ماهیگیری، پخت نان، دوخت سجاده ویژه روزه اولی ها، نمایش سایه، نقاشی روی سنگ، معرق و کاشی و ...، سرای سلامت است. سرای تفریحات و سرگرمی شامل غرفه های بازی ایرهاکی، بازی روی پل معلق، ماشین کنترلی، مسابقه سازه های ماکارونی، بازی های رایانه ای با محوریت بازی ایرانی، بازی های فکری و خانواد گی، روبیک، دومینو و ... است.

مدیرعامل برج میلاد تهران با اشاره به شعار آسمان آبی، زمین پاک، گفت: در راستای این شعار همچنین در سرای تفریحات و سرگرمی پارک ترافیک در مساحتی به وسعت ۴۰۰ متر مربع و با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک، در برج میلاد تهران راه اندازی می شود تا آموزش سفید و آموزش های رانندگی به کودکان داده شود.

وی یادآور شد: همچنین سرای غذاهای سنتی و اصیل ایرانی در محوطه برج میلاد راه اندازی شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند افطار خود را همزمان با حضور در برج میلاد تهران باز کنند. همچنین غرفه های شهد برکت و شکرستان نیز نان و شیر و خرما و شیرینی های استان های مختلف را ارائه می دهند.

خلق آثار هنری با موضوع شهدای مدافع حرم

به گفته شریفی در سایت ورزش و در کنار سراهای کودک، تفریحات و سلامت، فضایی با عنوان یادمان شهدای مدافع حرم تعبیه شده ست تا هنرمندان در طول برگزاری جشنواره به خلق آثار با موضوع شهدای مدافع حرم بپردازند.

شریفی همچنین به برپایی نمایشگاه فرش و تابلو فرش ایرانی اشاره کرد و گفت: این جشنواره در طبقات اول و دوم تجاری برج میلاد تهران برای بازدیدکنندگان برپا می شود و علاقه مندان به صورت رایگان می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

برپایی نمایشگاه هنرهای ایرانی در گالری شرقی برج میلاد تهران از دیگر برنامه های ماه رمضان است که شریفی به آن اشاره کرد و افزود: در طول ایام برگزاری جشنواره رمضانی شهر خدا در برج میلاد در گالری شرقی نمایشگاهی از هنرهای ایرانی شامل پارچه و دست بافته های تاریخی ایران در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. همچنین گالری غربی محل استقرار غرفه های خیریه خواهد بود که در همه دوره های جشنواره حضور فعال و پرشوری در جهت حمایت از زنان بی سرپرست، بیماران سرطانی و ایتام داشته اند.

ختم قرآن شهروندان در جشنواره رمضانی برج میلاد

مدیرعامل برج میلاد تهران همچنین از ختم قرآن توسط شهروندان خبر داد و گفت: یکی از کارهای ویژه امسال جشنواره، ختم قرآن شهروندان در برج میلاد تهران است. در این طرح هر صفحه از قرآن مجید لمینیت می شود و شهروندان در صورت تمایل می توانند یک برگ از این قرآن های لمینیت شده را دریافت کنند و آن یک صفحه را در طول حضورشان در جشنواره رمضانی قرائت کنند؛ در این روش با مشارکت شهروندان در هر روز از ماه مبارک رمضان چندین بار قرآن کریم ختم می شود.

وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: همچنین طرح استقبال روحانیون از شهروندان در ماه مبارک رمضان در برج میلاد تهران اجرا می شود. در این طرح تعدادی از روحانیون به میان بازدیدکنندگان رفته و با آنها درباره فریضه های ماه مبارک رمضان گپ و گفت می کنند.

وی درباره ویژه برنامه های گذرگاه برج میلاد تهران نیز توضیح داد: در گذرگاه برج میلاد رادیو جشنواره مستقر خواهد بود که ضمن اعلام برنامه ها، مسابقات مختلفی را بین بازدیدکنندگان برگزار می کند. اجرای تواشیح، موسیقی سنتی و اجرای نمایش ویژه کودکان از ساعت ۲۱ تا ۲۳ از دیگر برنامه های گذرگاه در طول ایام این ماه مبارک خواهد بود.

اطعام ایتام در ماه رمضان

شریفی یکی دیگر از برنامه های جشنواره رمضانی "شهر خدا" را افطاری ایتام عنوان کرد و گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان هر شب ۱۰۰نفر از کودکان ایتام از یادمان ملی ایرانیان رایگان بازدید کرده و پس از آن سفره افطاری کریم اهل بیت برای آنها پهن می شود. همچنین اجرای ویژه دلفیناریوم برای ایتام از دیگر برنامه های ما برای کودکان بی سرپرست در طول برگزاری جشنواره رمضانی شهر خداست.

برگزاری ویژه برنامه شب شعر حضرت خدیجه (س) در برج میلاد

وی همچنین از برگزاری شب شعر همزمان با شب شهادت حضرت خدیجه (س) خبر داد و افزود: این مراسم ۲۷ خرداد ماه با حضور شعرای اهل بیت در سالن سعدی مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.

طهران قدیم را در برج میلاد تماشا کنید

مدیرعامل برج میلاد تهران با تاکید بر همکاری میان برج میلاد و سازمان اتوبوسرانی تصریح کرد: یکی از خاطرات مردم از تهران قدیم، وسایل حمل و نقل است و به همین دلیل تعدادی از اتوبوس های قدیمی مربوط به دهه های گذشته در برج میلاد تهران به نمایش در می آید که این خود فضای نوستالوژیکی را برای بازدیدکنندگان بوجود می آورد. همچنین اتوبوسی با عنوان "اتوبوس مطالعه" در محوطه برج میلاد قرار می گیرد که فضاسازی این اتوبوس بگونه ای است که مردم می توانند اقلام ومحصولات فرهنگی ویژه ماه رمضان را از این اتوبوس خریداری کنند و یا در این اتوبوس به مطالعه کتاب بپردازند.

وی همچنین یادآور شد: با همکاری سازمان مدیریت بحران، غرفه ای برای آموزش شهروندان در شرایط بحرانی، کمک های اولیه، اطفاء حریق، برپایی مسابقات نصب چادر امداد راه اندازی خواهد شد.

راه اندازی کمپین "نه به کیسه های پلاستیکی"

شریفی در ادامه به توزیع کیسه های پارچه ای در میان توزیع کنندگان اشاره کرد و گفت: در راستای شعار آسمان آبی، زمین پاک و با همکاری سازمان مدیریت پسماند، کمپین "نه به کیسه های پلاستیکی" همزمان با جشنواره رمضانی شهر خدا راه اندازی شده است که در این میان حامیان محیط زیست در بین مردن کیسه های پارچه ای را توزیع می کنند.

استهلال ماه های رمضان و شوال بر فراز برج میلاد

مدیرعامل برج میلاد تهران همچنین از برپایی کارگاه استهلال ماه رمضان و شوال بر فراز برج میلاد تهران خبر داد و گفت: به روال سال های گذشته رویت ماه رمضان و شوال بر فراز برج میلاد تهران و با حضور متخصصان و منجمان شاخص کشور برگزار می شود. رویت ماه رمضان ۱۷ خرداد ماه و رویت ماه شوال ۱۵ تیرماه در تراز ۲۹۲ برج میلاد تهران خواهد بود. هچنین علاقه مندان به علم نجوم و رصد هلال ماه می توانند به صورت رایگان از تلسکوپ های برج میلاد تهران ماه رمضان و شوال را رویت کنند.

پخش همزمان برنامه دعوت از شبکه اول سیما

وی همچنین به ویژه برنامه "دعوت" که با حضور هنرمندان و شخصیت های اجتماعی و فرهنگی است، اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه "دعوت" قرار است به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش شود که استیج این برنامه با اجرای نیما کرمی و همسرش در برج میلاد تهران خواهد بود.

به گفته شریفی این ویژه برنامه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۳ از شبکه اول سیما پخش می شود.

مدیرعامل برج میلاد تهران، در پایان ضمن دعوت از عموم شهروندان گفت: جشنواره رمضانی "شهرخدا" از ۱۸ خرداد ماه از ساعت ۲۰ تا ۲ بامداد در برج میلاد تهران برگزار می شود و این جشنواره تا ۱۵ تیرماه به کار خود ادامه می دهد.