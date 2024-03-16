به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۶ اسفند نشست خبری اتحادیه میوه و سبزی در محل این اتحادیه تشکیل شد. اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت: ذخیره برای بازار میوه ایام نوروز به اندازه کافی انجام شده و نگرانی درباره تأمین بازار وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسش مهر که نیاز بازار چقدر است و چه میزان ذخیره سازی انجام شده است، افزود: آمار دقیق این موارد مشخص نیست اما فراوانی محصولات امسال به دلیل عدم آفت زدگی جای نگرانی ندارد.
وی به گلایه گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه بلندمدت در این حوزه ندارد اینکه چقدر نیاز است و چقدر محصول در ایام خاص باید تهیه شود. در حالی که با مشاوره از بارفروشان میتوان برنامهریزی بیشتری داشت. از این رو شاهد هستیم یک زمان صادرات ممنوع است و با مازاد و ضایعات محصولات رو به رو هستیم و زمانی دیگر با صادرات دچار کمبود و افزایش قیمتها میشویم.
کارگر تاکید کرد: ضروری است برای مدیریت بازار و قیمت محصولات میوه و سبزیجات کدگذاری شده و قیمت هر کدام مشخص باشد.
کارگر در ادامه با اشاره به مشکلات اتحادیه و میوه فروشان عنوان کرد: نخستین چالش موضوع مالیات است. از میوه فروشان سطح شهر ۱۴ درصد مالیات اخذ میشود در حالی که میادین و بازارهای تره بار مرتبط با شهرداری یک درصد مالیات میپردازند.
وی تصریح کرد: همچنین این مالیات باید از سود باشد اما در حال حاضر از اصل سرمایه و پول بهاضافه سود مالیات محاسبه و اخذ میشود.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به مساله دوم، بیان کرد: میدان مرکزی بار چالش بعدی است که ۴۰ تا ۴۵ درصد بارفروشان فاکتور نمیدهند در حالی که هزینه کارگران نیز از خریداران گرفته میشود.
کارگر با اشاره به دلالها عنوان کرد: ساعت کار میدان مرکزی مشخص نیست و کاهی با دپو بارها در عصر روز قبل دلالها ورود کرده و برخی محصولات که آمار کمتری دارند خریداری و در ادامه وقتی فروشندگان سطح شهر برای خرید میوه و سبزی مورد نیاز اقدام میکنند این افراد بدون فاکتور با قیمت بالاتر محصولات را به فروش میرسانند.
وی درباره چالش بعدی میوه فروشان سطح شهر اظهار کرد: موضوع ذخیره سازی بدون برنامهریزی و مدیریت درست از دیگر چالشهای این بخش است.
کارگر در پایان گفت: در حال حاضر ۲۸۰۰ میوه فروش دارای جواز کسب در سطح تهران فعالیت دارند و حدود ۱۰۰ بازرس در حال رصد خرده فروشیهای سطح شهر هستند.
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