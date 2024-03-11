اعلام قیمت عمده انواع میوه و سبزی+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی برای هفته جاری (۲۱ تا ۲۷ اسفند) از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛

هر کیلو گرم ازگیل ۲۸، انار ۱۷ تا ۳۴، به ۲۸، پاپایا (تولید داخل) ۷۰، پرتقال ۱۳ تا ۲۵، توت فرنگی ۱۰۰، سیب زرد لبنان ۳۰، سیب قرمز لبنان ۲۹، گریپ فروت ۱۸، کیوی ۴۴، انواع گلابی ۵۳، لیمو شیرین ۳۶، هندوانه ۶.۸۰۰ تا ۹.۸۰۰ و نارنگی ۳۳ تا ۳۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های وارداتی هم موز هر کیلو گرم ۷۰ تا ۷۵، نارگیل ۶۰ هزار تومان و آناناس طلایی ۱۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شده‌اند.

بازار سبزی‌جات

در ادامه قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛

هر کیلو گرم خیار کوتاه بذر اصفهان مینی و خاردار و خیار گلخانه‌ای ۲۸.۵۰۰، زنجبیل تازه ۱۶۰، لیموترش ۲۶، بادمجان ۱۵، پیاز سفید صدفی نو، پیاز زرد و پیاز قرمز ۱۷.۵۰۰، ترب سفید و سیاه ۹، تره فرنگی ۲۵، چغندر برش ۱۴.۵۰۰، ذرت شیرین ۳۵، ذرت معمولی ۱۴، سیب زمینی ریز ۶، سیر تازه با برگ ۱۷.۵۰۰، سیر خشک ۸۵، شلغم ۱۷، فلفل دلمه‌ای رنگی ۳۴، فلفل دلمه سبز ۳۴، انواع فلفل ریز (شیرین، تند، کبابی) ۲۳، فلفل کاپی ۳۸، کاهو پیچ (سالادی) ۱۷، کاهو رسمی پاک کرده ۱۴، کدو مسمایی ۱۷.۵۰۰، کرفس ۹، کلم بروکلی ۲۰، کلم سفید ۷,۵۰۰، کلم قرمز ۷,۵۰۰، هویج فرنگی و ایرانی ۹,۹۰۰ و گوجه فرنگی بوته رس و گلخانه‌ای ۱۳ هزار تومان در دسترس شهروندان است.

همچنین هر کیلو گرم خرما خارک خوشه‌ای ۴۸ هزار تومان و هر بسته کاهو فرانسوی ۲۷ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و تره بار قابل خرید است.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.