به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، نخست وزیر کانادا از تمایل خود برای ترک این سمت گفت.

«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا با دیوانه کننده خواندن سمت خود گفت که هر روز به ترک این شغل فکرد می کند.

نخست وزیر کانادا در عین حال اعلام کرد که باید تا انتخابات بعدی، در اکتبر ۲۰۲۵، به این سمت ادامه دهد.

ترودو در توصیف سمت نخست وزیر گفت: این کار دیوانه کننده ای است که انجام می دهم، فداکاری های شخصی می کنم.

نظرسنجی‌ها ماه‌های اخیر حاکی از آن است که اکثر کانادایی‌ها نارضایتی فزاینده‌ای از دولت ترودو دارند که به وضعیت بحران مسکن و هزینه‌های زندگی برمی گردد. حزب لیبرال‌های حاکم کانادا در نظرسنجی ها از دیگر احزاب عقب است.