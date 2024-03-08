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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

چاقوکشی در پایتخت کانادا/ ۶ نفر کشته شدند

چاقوکشی در پایتخت کانادا/ ۶ نفر کشته شدند

در پی حمله نوجوانی ۱۹ ساله به اعضای یک خانواده سریلانکایی در پایتخت کانادا همه اعضای خانواده کشته شدند و پدر خانواده نیز زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، «اریک استابس» رییس پلیس کانادا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی چاقوکشی دانش‌آموزی ۱۹ ساله در شهر اُتاوا، پایتخت این کشور ۶ نفر کشته شدند و یک نفر دیگر نیز زخمی شدند.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا این واقعه را «خشونتی وحشتناک» توصیف کرد.

به گفته پلس فرد مهاجم که دانش‌آموزی ۱۹ ساله است بازداشت شده است.

آن‌گونه که در بیانیه پلیس آمده قربانی‌ها اعضای یک خانواده سریلانکایی از جمله یک مادر ۳۵ ساله و پسرس ۷ ساله، و سه دخترس ۴ ساله و ۲ ساله و یک دختر ۲ ماهه و یک مرد ۴۰ ساله بودند که دوست خانوادگی آنها بوده است؛ پدر خانواده نیز زخمی شده است.

هنوز دلیل و انگیزه فرد مهاجم از ارتکاب به این جنایت مشخص نشده است.

کد مطلب 6049411

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