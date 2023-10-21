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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

ترودو با فریادهای «شرم بر تو» از مسجدی در تورنتو بیرون رانده شد

ترودو با فریادهای «شرم بر تو» از مسجدی در تورنتو بیرون رانده شد

نخست وزیر کانادا که به دلیل محکوم نکردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، با سیل اعتراضات روبه‌رو شده است، در بازدیدی سرزده، از یک مسجد بیرون رانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تورنتو سان، نمازگزاران خشمگین مسجدی در تورنتو به‌دلیل حمایت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا از رژیم صهیونیستی و کشتار مردم مظلوم غزه، در جریان حضور وی در این مسجد، با فریادهای «شرم بر تو» او را از مسجد بیرون راندند.

نمازگزاران خشمگین همچنین خواستار عدم سخنرانی ترودو در مسجد شدند. در ادامه نیز، هنگام خروج نخست وزیر کانادا از این مسجد، مردم او را «هو» کرده و از او خواستند تا نسبت به تسریع آتش‌بس در غزه اقدام کند.

در بین جمعیت معترض، زنی که پلاکاردی با نوشته «نسل‌کشی را متوقف کنید» در دست داشت، با کنایه از ترودو پرسید «چند کودک فلسطینی دیگر باید سلاخی شوند تا درخواست آتش‌بس کنید؟!»

به‌تازگی ۳۳ نماینده پارلمان کانادا با امضای نامه‌ای خطاب به ترودو، خواستار پیوستن کانادا به فراخوان اعلام آتش‌بس فوری و تسهیل رفع انسداد کریدور بشردوستانه در نوار غزه شدند.

پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین موسوم به «طوفان الاقصی» علیه نیروهای رژیم صهیونیستی، اشغالگران در اقدامی وحشیانه غیرنظامیان نوار غزه را هدف بمباران و حملات هوایی قرار داده و مناطق اشغالی را به طور کامل محاصره و آب و برق و سوخت‌رسانی حتی به بیمارستان‌ها را قطع کردند.

ترودو حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم نکرده و صرفاً به اتخاذ مواضع دیپلماتیک بسنده کرده است. او همچنین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را محکوم و از آنچه «حق اسرائیل برای دفاع از خود» خوانده، دفاع کرده است!

در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه، تاکنون ۴۱۷۳ نفر به شهادت رسیده و ۱۳ هزار تن نیز مجروح شده‌اند.

کد مطلب 5917546

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      2 0
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      روزی رو خواهیم دید که ملت های غربی اروپایی به خاطر این نسل کشی کشتارهای جمعی آنها را سال ها قرن ها در تاریخ در دنیا و تاریخ کشور خود محکوم و ثبت خواهند کرد . و همین ملت های آنها به سمت سوی بر علیه خود آنها اقدام داخلی خواهند کرد .
    • دهاتی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 2
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      توی کانادا یه نفر به ریس جمهور بگه شرم برتو باد شلاقش نمی زنن؟؟ واقعا چرا شلاقش نمی زنن؟
      • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        0 0
        نه شلاقش نمی زنن. ولی بورسیه اش را لغو و کارش را از دست می دهد
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 0
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      آفرین به غیرتشون.جهان اسلام بعد از مدتها داره بر سر مسئله فلسطین به یک همگرایی و اتحاد قابل توجه ایی می رسه.شدیدا باید قدر این برهه تاریخی رو دونست و شبانه روز کار کرد.با این حال خدعه های دشمن هم احتمالا در راه است...احتمالا برای تفرقه و تشتت بین مسلمانان به راه هایی چون احیای داعش و...فکر می کنن...

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