غرق شدن قایق مهاجران در سواحل تونس با دو قربانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، غرق شدن قایق مهاجران در سواحل تونس به مرگ دو نفر منجر شد.

مقامات تونس روز شنبه اعلام کردند که بر اثر غرق شدن قایق مهاجران در سواحل این کشور دست کم ۳۴ مهاجر هم مفقود شدند.

گارد ملی تونس اعلام کرد که قایق مذکور در حال انتقال مهاجران از طریق دریای مدیترانه به سمت ایتالیا بود.

بنا به بیانیه گارد ملی تونس، این قایق که از سواحل لیبی حرکت می کرد ۷۰ سرنشین داشته است. ۳۴ نفر از سرنشینان این قایق در نزدیکی شهر زرزیس در جنوب تونس نجات یافتند.

این هفته گارد ساحلی تونس همچنین جسد ۵ مهاجر دیگر را در سواحل این کشور پیدا کرد.

در هفته های گذشته، جریان مهاجران آفریقایی از جمله از کشور تونس که با قایق عازم ایتالیا هستند، افزایش یافته است.