۴۰ پناهجو در حادثه غرق شدن قایق در سواحل شرقی تونس جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌ها روز جمعه گزارش دادند که ۴۰ مهاجر غیرقانونی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا پس از واژگونی قایقشان در سواحل شرقی تونس در حین تلاش برای عبور از دریای مدیترانه به سمت اروپا، جان باختند.

این حادثه در نزدیکی شهر ساحلی سلاقتا در استان مرکزی-شرقی مهدیه رخ داد.

ولید چتربی، سخنگوی دادگاه بدوی مهدیه، گفت که قربانیان شامل چندین نوزاد بودند. وی افزود که ۳۰ مسافر دیگر توسط واحدهای گارد دریایی تونس نجات یافتند.

دفتر دادستانی عمومی مهدیه تحقیقات در مورد علت غرق شدن قایق را آغاز کرده است.

جزیره ایتالیایی لامپدوسا که در حدود ۱۳۰ کیلومتری ساحل تونس واقع شده است، مقصد مکرر مهاجرانی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا است که می‌خواهند از طریق دریای مدیترانه به اروپا برسند.