کار پرسپولیس برای قهرمانی سخت است/ استقلال بسته بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحلال حسینی پس از برد دو بر صفر پرسپولیس مقابل پیکان تهران گفت: بازی پس از دربی همیشه سخت است. از هواداران خیلی تشکر می‌کنم که آمدند و تشویق کردند.

مربی پرسپولیس افزود: حضور هوادران باعث شد بازیکنان تیم با قدرت بازی کنند. بازی بسته استقلال باعث شد کار ما سخت شود اما حالا باید بازیکنان ادامه دهند و نباید با یوی دو بازی بی خیال شوند.

او در خصوص اینکه آیا انگیزه بازیکنان مس از سه قهرمانی فصل گذشته پابرجاست گفت: سه گانه قهرمانی برای فصل قبل بود و تمام شد. کار سختی با رقیبان سرسخت خود داریم که کار را برای ما دشوار می‌کند.