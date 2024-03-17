۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۴۵

سیدجلال حسینی:

کار پرسپولیس برای قهرمانی سخت است/ استقلال بسته بازی کرد

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: کار سختی برای قهرمانی داریم و باید تلاش کنیم تا دوباره به جام برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحلال حسینی پس از برد دو بر صفر پرسپولیس مقابل پیکان تهران گفت: بازی پس از دربی همیشه سخت است. از هواداران خیلی تشکر می‌کنم که آمدند و تشویق کردند.

مربی پرسپولیس افزود: حضور هوادران باعث شد بازیکنان تیم با قدرت بازی کنند. بازی بسته استقلال باعث شد کار ما سخت شود اما حالا باید بازیکنان ادامه دهند و نباید با یوی دو بازی بی خیال شوند.

او در خصوص اینکه آیا انگیزه بازیکنان مس از سه قهرمانی فصل گذشته پابرجاست گفت: سه گانه قهرمانی برای فصل قبل بود و تمام شد. کار سختی با رقیبان سرسخت خود داریم که کار را برای ما دشوار می‌کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • ن IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
      استقلال خوب بازی کرد. اگه گل زده بودید هم می گفتید شما بهتر بودید. الان هم می خوای بگی شما بهتر بازی کردید؟. بس کنید تکذیب شما باعث خوشحالی استقلال هست..
      • ننصور IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
        ایت سالها استقلال واقعا عالی بازی میکرد اما داور یا پنالتی بع حق اساقلال نمیگرفت کع باعث باختش میشد امسال هم نتیجع داره میگیره با این مدل بازیش کع هجومی شروع میکنع ولبعد تدافعی بازی روجمع میکنع ازترس اینکع باز با ناحقی و ناداوری حقشون بسوزه محتاط اند من بعنوان استقلالی بع تیم قرمز احترام میذارم

