گوشه هایی از سنت های جزیره جهانی و تمدنی قشم

به گزارش خبرنگار مهر، آئینهای کهن قشم به بخش جدایی ناپذیر فرهنگ و تاریخ پربار جزیره نشینان تبدیل شده است و مردم جزیره در پاسداشت اصالت و فرهنگ زیبای خود موفق عمل کرده اند و حالا این آئینها به جاذبه گردشگری و میراث ناملموس نیز تبدیل شده و سالانه صدها هزار گردشگر برای آشنایی بیشتر با تاریخ غنی مردمان قشم رهسپار این دیار میشوند.
