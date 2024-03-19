به گزارش خبرنگار مهر، مسعود افخمی روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: در زمان حاضر هوای استان در بیشتر مناطق، ابری و نیمه ابری است و بارش رگبار باران به همراه مه رقیق و گاهی وزش باد در برخی نواحی گزارش شده است.
وی از کاهش نسبی دمای هوای استان از فردا خبر داد و احتمال بارش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی وجود دارد.
وی با اشاره به صدور هشدار جوی نارنجی برای هوای استان، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و اختلال در ترددهای جادهای را دور از انتظار ندانست.
افخمی اعلام کرد: در ۲ ساعت گذشته کمینه دمای هوای استان از تیکمه داش بستان آباد با ۲ درجه بالای صفر و بیشنیه دما از میانه با ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر گزارش شده است.
وی ادامه داد: دمای هوای تبریز در زمان حاضر ۱۱ درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز چهار درجه افزایش یافته است اما از فردا کاهش مییابد.
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