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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی با باران به پیشواز بهار می‌رود

آذربایجان شرقی با باران به پیشواز بهار می‌رود

تبریز-کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: هوای آذربایجان شرقی در پنج روز آینده بارانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود افخمی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در زمان حاضر هوای استان در بیشتر مناطق، ابری و نیمه ابری است و بارش رگبار باران به همراه مه رقیق و گاهی وزش باد در برخی نواحی گزارش شده است.

وی از کاهش نسبی دمای هوای استان از فردا خبر داد و احتمال بارش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی وجود دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار جوی نارنجی برای هوای استان، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و اختلال در ترددهای جاده‌ای را دور از انتظار ندانست.

افخمی اعلام کرد: در ۲ ساعت گذشته کمینه دمای هوای استان از تیکمه داش بستان آباد با ۲ درجه بالای صفر و بیشنیه دما از میانه با ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر گزارش شده است.

وی ادامه داد: دمای هوای تبریز در زمان حاضر ۱۱ درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز چهار درجه افزایش یافته است اما از فردا کاهش می‌یابد.

کد مطلب 6058653

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