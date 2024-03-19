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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

ثبت بارندگی در ۲۶ نقطه خوزستان/بارش ۷۸.۶ میلیمتر به ثبت رسید

ثبت بارندگی در ۲۶ نقطه خوزستان/بارش ۷۸.۶ میلیمتر به ثبت رسید

اهواز- بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، بیدروبه اندیمشک با ثبت ۷۸.۶ میلیمتر بارش، همچنان رکوردار بیشترین میزان بارندگی در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع بارش‌های ثبت شده تا ساعت ۱۰ و ۳۰ امروز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در خوزستان از سوی اداره کل هواشناسی استان اعلام شده است که بیدروبه با ۷۸.۶ میلیمتر و حسینیه با ۷۳.۶ میلیمتر صدرنشین بیشترین میزان بارش‌ها هستند.

میزان بارش‌ها تا این ساعت در سالند دزفول ۴۳.۶ میلیمتر، فرمانداری اندیمشک ۳۷.۴ میلیمتر، کشاورزی اهواز (ام طمیر) ۲۵.۴ میلیمتر، ایذه ۲۳.۱ میلیمتر، صفی آباد دزفول ۲۲.۸ میلیمتر، شادگان ۲۱.۳ میلیمتر، گتوند ۲۱.۱ میلیمتر، هفتکل ۲۱ میلیمتر، ماهشهر ۲۰.۶ میلیمتر و بستان ۲۰ میلیمتر ثبت شده است.

دارخوین با ۱۹.۹ میلیمتر، سوسنگرد با ۱۸ میلیمتر، بندر امام خمینی با ۱۹.۹ میلیمتر، باغملک با ۱۹.۱ میلیمتر، دانشکده نفت کارون با ۱۸.۳ میلیمتر، شهرداری منطقه ۶ اهواز با ۱۶.۸ میلیمتر، شهرداری منطقه یک اهواز با ۱۶ میلیمتر، فرودگاه اهواز با ۱۶.۴ میلیمتر، رامهرمز با ۱۵.۴ میلیمتر، امیدیه با ۱۲ میلیمتر، دزپارت با ۱۰.۶ میلیمتر، آغاجاری با ۹.۱ میلیمتر، بهبهان با ۴.۷ میلیمتر و هندیجان با ۴.۱ میلیمتر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 6058704

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 0
      پاسخ
      شوش شهر پیامبر باران امروز آفتابی بود!!!

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