اعلام آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیرسینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات اخیر شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، با ساخت فیلمهای بلند داستانی «تیغشت» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی حیدری، «برهوت» به تهیهکنندگی محمد کمالی پور و کارگردانی منصور وثوقی، «پرونده خانه ما» به تهیهکنندگی مرضیه حیدرآقایی و کارگردانی محمدرضا حیدری، «مهمانی سایهها» به تهیهکنندگی مشترک جمشید عبدالهی و محمدحسین مرتضوی و کارگردانی جمشید عبدالهی، «پایان بازی» به تهیهکنندگی و کارگردانی احمدعبدالهیان بلوچی، «آیانه» به تهیهکنندگی مشترک کریم رجبی و احسان حاجی صفری و کارگردانی کریم رجبی، «گوهر سیراف» به تهیهکنندگی میثم تربتی طرقبه و کارگردانی محمد تربتی طرقبه، «بادکنک نارنجی» به تهیهکنندگی مشترک میلاد بیگدلی و فرهاد نگهبان و کارگردانی مسعود رشیدی موافقت شد.
همچنین فیلمهای مستند «درس انار» به تهیهکنندگی پوریا نجفی و کارگردانی سجاد پرهیزگاری، «رزیدنت» به تهیهکنندگی محمدتقی بستجانی و کارگردانی امیر محمد کوچکزاده، «عشق بیانتهاست» به تهیهکنندگی محمدرضا رحمانیان و کارگردانی اقدس آقاپوریان، «سونوگرافی» به تهیهکنندگی و کارگردانی هایده مرادی، «جویندگان» به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید فتحی، «یک اصفهانی درکادر» به تهیهکنندگی و کارگردانی فرید الدین صلواتی، «ناخدا» به تهیهکنندگی و کارگردانی علی ارکیان، «همنوایی عاشقانه» به تهیهکنندگی و کارگردانی آذر مهرابی، «راز عیسی» به تهیهکنندگی سید محسن طباطبائیپور و کارگردانی آبتین شمیلی، «جهیزیهای که آب برد» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمد حسینی جعفری، «هادی رستم بود» به تهیهکنندگی و کارگردانی عباس بلوچی، «نا امیدی سم است» به تهیهکنندگی آریان عطار پور و کارگردانی رضا پر دل، «بی همتا» به تهیهکنندگی مهدی قلی پور و کارگردانی یاسر شهسواری موفق به کسب پروانه نمایش غیرسینمایی شد.
این شورا برای فیلمهای کوتاه «ماجرای نیمه شب» به تهیهکنندگی حسین فریدونجاه و کارگردانی محسن علمالهدی، «نقاب و آینه» به تهیهکنندگی و کارگردانی عباس جوادی، «وانموده» به تهیهکنندگی علیرضا اوسیوند و کارگردانی محمد حسین دماوندی، «لیلی» به تهیهکنندگی و کارگردانی نوید رفیعی، «گردنه خاکی» به تهیهکنندگی محمد عرفان طباطبائی و کارگردانی علیرضا سلامیان، «دست پخت مامان» به تهیهکنندگی و کارگردانی شقایق عوضزاده، «کارخانه آدمسازی» به تهیهکنندگی و کارگردانی شقایق عوضزاده ، «لحظه کما» به تهیهکنندگی و کارگردانی شقایق عوضزاده، «روزمرگی» به تهیهکنندگی علی سالاریمقدم و کارگردانی عباس جوادی، «تراز نیست» به تهیهکنندگی سید سعید نعمتی و کارگردانی مشترک محمد عسکری و علی جامع، «همیشه هیچ کس نیست» به تهیهکنندگی و کارگردانی منصور عزیزی، «رعنا» به تهیهکنندگی محمد حسن هندی و کارگردانی احمد منجمی، «سزارین» به تهیهکنندگی و کارگردانی امین خردمندی، «بازی» به تهیهکنندگی و کارگردانی علی گیتینورد، «افق موازی» به تهیهکنندگی محمد ناصر زنگنه و کارگردانی محمد مهدی زنگنه، «اسپاسم» به تهیهکنندگی زاهد برزگر و کارگردانی صحرا اسدالهی، «حلزون» به تهیهکنندگی و کارگردانی امین رضا علی محمدی، «هیچ راه آسانی نیست» به تهیهکنندگی و کارگردانی امین رضا علیمحمدی، «شب آشال» به تهیهکنندگی و کارگردانی مشترک مصطفی رستمپور و عاطفه رضایان، «مدیر» به تهیهکنندگی و کارگردانی فرهاد نگهبان پروانه نمایش غیرسینمایی صادر کرد.
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